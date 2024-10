La Academia de Cine homenajea al sector al revelar sus "entresijos" en la Memoria Colectiva: "Rinde tributo y recuerdo"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha presentado este miércoles el archivo Memoria Colectiva del Cine Español, en el que recogen testimonios de profesionales --como Antonio Banderas, Marisa Paredes o Antonio Resines-- que desvelan los "entresijos" de la industria y que "rinde tributo y cariño" al sector.

Así lo ha señalado la directora de producción Sol Carnicero en rueda de prensa, participante de este proyecto, que ha ensalzado la importancia de la iniciativa porque "rinde recuerdo" a la profesión.

"Cuando me llamaron me causó una duda porque yo me siento muy joven, no sabía si debía estar con todas estas personas, pero de pronto me cruzó una ráfaga diciendo 'claro que sí, porque ahora mismo tengo memoria y me acuerdo y puedo contar las cosas. Quizá dentro de 10 años no la tengo y me arrepiento'", ha afirmado Carnicero.

En el proyecto han participado algunas figuras ya desaparecidas, como Emma Cohen, Juan Diego, Yvonne Blake, Álvaro de Luna, Jaime de Armiñán, Reyes Abades, Antonio Giménez-Rico, entre otros. También hay testimonios de Gemma Cuervo, Cecilia Bartolomé, José Sacristán, Fernando Trueba, Adolfo Aristarain o el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

El presidente de la institución ha asegurado que el proyecto muestra los "entresijos" y sirve de "espacio para hacer memoria" del cine y para ver los cambios que se han dado en el sector español. "Sirve para reflexionar sobre el pasado y el futuro. A su vez, el cine necesita espacios donde fijar y archivar su historia", ha indicado.

Méndez-Leite ha avanzado que "esto es tan solo el principio", ya que la Academia de Cine tiene la ambición que haya muchas más personalidades del cine español que "dejen su voz y recuerdos a buen recaudo" en esta Memoria Colectiva. "Testimonios que serán preservados y difundiremos como se merecen", ha subrayado.

Una de esas voces es la de la actriz Julieta Serrano que, en rueda de prensa, ha afirmado que se trata de un archivo "estupendo" por la capacidad que tiene de llegar a muchas personas. "Todos los que estamos en la Memoria Colectiva adoramos el cine y cualquier cosa que haga que se visibilice el sector es estupendo", ha comentado.

Entre los puntos fuertes de la iniciativa, Serrano destaca que los testimonios contagian el amor por la cinefilia y recalca la importancia de preservar la memoria y la historia. "Es un proyecto fundamental porque el cine es pura vida y enseña a la gente", ha remarcado.

MEMORIA HISTÓRICA

En el proyecto también han participado algunos periodistas, como Andrea Gutiérrez Bermejo, que ha ensalzado la importancia de contar con los testimonios de profesionales técnicos que "son igual de importantes que actores o cineastas" y así explicar al público el trabajo que hay detrás de las cámaras.

"Todas estas historias van a quedar registradas ahí para siempre y van a tener acceso a ellas personas que normalmente no lo tienen. Hay muchas historias que son historia de nuestro cine y que son verdaderamente valiosas", ha afirmado.

Además, ha agradecido a la Academia de Cine que la Memoria Colectiva ponga en valor la labor de los periodistas, sobre los que ha lamentado que cada vez tienen menos espacio y tiempo para realizar las entrevistas.

Por último, en la rueda de prensa, también ha participado el periodista Matías Gonzalo Rebolledo, encargado de algunas de las entrevistas del proyecto, que ha calificado la experiencia de "maravillosa" y ha ensalzado la importancia de la "memoria histórica" en tiempos en los que "se discute la verdad o los testimonios de los protagonistas".

"Acercarte a la fuente primaria de las historias del cine español es un regalo como profesional. Hay tantos testimonios que explican tantas cosas, que la gente cuando se enfrente a la Memoria Colectiva podrá entender algunas cosas del cine", ha apostillado.