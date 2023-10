El actor Jordi Sánchez debuta como director con 'Alimañas': "Los directores que insultan o gritan no sirven para nada"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Jordi Sánchez ha escrito y codirigido, junto a Pep Anton Gómez, la película 'Alimañas', en la que supone su ópera prima como director en el cine y se ha desmarcado de los directores que "insultan" o "gritan" durante un rodaje porque "no sirve para nada", aunque aclara que ese tipo de cineastas "ya casi no quedan".

"Yo he vivido eso alguna vez y no sirve para nada. Es mejor cuando tú tienes fe en un actor y le dejas que proponga y tú vas detrás a comerle un poco la oreja. A mi me funciona más eso que la situación tensa y rígida de directores que no te dejan mover", ha reconocido en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Alimañas' el próximo 27 de octubre.

Su compañero Pep Antón ha refrendado sus palabras al señalar que han creído más en la figura de "director-coordinador". "Un buen actor sabe hacer su trabajo. Si tú ya le das las pautas, para en vez de hacer una cosa farsesca, hacer otro tipo de cosas y todos hacen lo mismo, creo que es el trabajo básico", ha asegurado.

La película, según ambos directores, es una comedia negra "un poco especial" porque se alimenta del bodevil de los pasillos y de las puertas, "lo que le da una frescura que a veces las comedias negras no tienen porque se van como oscureciendo cada vez más".

'Alimañas' nace de la obra teatral 'Mamaaaa' que ambos directores desarrollaron en 2004 y que desde entonces han interpretado por diversos puntos de España. "Cuatro años después de escribir la obra de teatro pensamos que sería interesante escribir un guión. Esta historia nos gustaba y le dedicamos un tiempo que fue muy disfrutón", ha afirmado Antón Gómez.

En este sentido, Jordi Sánchez ha señalado que no ha sido "un salto al vacío" y que el proyecto ha cumplido un recorrido "normal". "Nosotros llevamos 20 años con esto, tenemos la mano rota, como se dice en catalán. Aunque esto sea nuevo pero hemos formado parte del medio y hemos dirigido series de televisión, entonces hacer una película era el proceso natural", ha destacado.

La película cuenta la historia de dos hermanos que están deseando que su madre fallezca para poder hacerse con la propiedad de un edificio que les quedaría como herencia. Estos hermanos son interpretados por el propio Jordi Sánchez y Carlos Areces, que ha reconocido en una entrevista con Europa Press, que se decantó por este proyecto tras ver la obra de teatro que "es francamente divertida".

"La obra de teatro solo tenía dos personajes, que eran los dos hermanos. El resto de personajes de la película se han creado para darle cuerpo. Todo lo que en una obra de teatro son virtudes, en una película a veces son carencias y al final decidieron ampliar la familia con las vecinas, con los okupas, con una serie de personajes que yo creo que le añaden punto a la historia", ha explicado.

LOS ACTORES ELOGIAN A JORDI SÁNCHEZ

El reparto también cuenta con la participación de Silvia Abril, que confiesa que apostó por 'Alimañas' con los "ojos cerrados". "Yo ya había trabajado con Jordi y sabía lo que era y por eso me subí al proyecto a ciegas", ha señalado. La actriz también ha elogiado el nuevo papel de director de Jordi Sánchez.

"Jordi no ha sido duro. Todo lo que te dice lo hace desde una amabilidad y un respeto absoluto. Nunca oirás una palabra más alta que la otra. Además, al ser actor tiene ese plus que facilita mucho el trabajo y te lleva a tu terreno sin que te des cuenta", ha explicado.

El elenco lo completan Loles León, Carmina Barrios y Pilar Bergés, que también han alabado el debut como director de Jordi Sánchez. "Ha sido un encanto y ha sido muy cómplice. Nos decía que hiciésemos las cosas como las sintiésemos y nos daba esa confianza de que todo iba a salir bien", ha comentado Loles León.

Al respecto, la veterana actriz ha confesado que a ella también le gustaría dirigir una película pero lamenta las dificultades económicas para realizar un largometraje. "No sabría por dónde empezar por el tema económico. La gente se cree que el cine español está todo subvencionado y eso no es así. Ahora tienes que meterte con las plataformas y buscar una productora que busque el dinero y es muy complicado", ha apostillado.