Álex de la Iglesia afirma que las plataformas son una "ventaja indudable": "Las salas de cine deben reinventarse"

Blanca Suárez alaba el "súper trabajo" de Ana de Armas en 'Blonde' y afirma, en relación a Hollywood, que "cada persona tiene su camino"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Álex de la Iglesia ha defendido las plataformas audiovisuales porque son "una ventaja indudable" y que dan la oportunidad a los profesionales de hacer un producto que no habían soñado, al mismo tiempo que ha afirmado que "las salas de cine deben reinventarse" y eso pasaría por "ofrecer contenidos diferentes a las televisiones y a las plataformas".

"Las plataformas nos dan un producto con el que no habíamos soñado. Ahora mismo se ven cosas alucinantes, desde grandes producciones a pequeñas series y brinda la oportunidad de tener éxito. En estos momentos, tú puedes hacer una serie y que se vea en 150 países y eso es un sueño", ha dicho en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno este viernes 28 de octubre de su cinta 'El cuarto pasajero', una comedia romántica y 'road movie' protagonizada por Blanca Suárez, Alberto San Juan, Ernesto Alterio y Rubén Cortada.

El cine español, a juicio del director de cine, está en su "mejor momento" porque hay mucho dónde elegir y esa oferta tan variada "describe un horizonte muy potente". "Soy muy de valorar el presente pero ahora hay una oferta muy grande y potente en el sector. Creo que somos todos muy diferentes y eso describe un horizonte de talento y de contenido muy potente", ha admitido.

Respecto a su nueva película, De la Iglesia explica que surge de la necesidad de hacer comedia, ya que la risa es "terapéutica", aunque también la cinta sirve como una metáfora del atasco que sufre la sociedad en la actualidad. "Llevamos unos años en una situación en la que no sabíamos para dónde tirar y creo que eso era un buen motivo para hacer 'El cuarto pasajero'", ha reflexionado.

Uno de los momentos favoritos para el director ha sido el diseño del personaje que encarna Ernesto Alterio, a quien ha elogiado porque "ha amplificado el material en una piedra preciosa", cuyo personaje es el encargado de sorprender con sus comentarios y actitudes más estrambóticas.

Al respecto, el actor, en declaraciones a Europa Press, ha confesado que es uno de sus personajes más originales que ha realizado. "Me he basado en un referente muy concreto, lo he estudiado al detalle pero no puedo revelar mi fuente", ha bromeado.

En el caso de Alberto San Juan, es la primera vez que trabaja con Álex de la Iglesia. "Me sonó el teléfono y me dijo que quería que participase en una de sus películas y le dije que sí y más tarde me leí el guión. Sabía que quería hacerlo", ha explicado.

BLANCA SUÁREZ Y HOLLYWOOD

Por su parte, Blanca Suárez ha alabado el "súper trabajo" en 'Blonde' de su compañera Ana de Armas, con quien compartió elenco en la serie 'El Internado'. A juicio de Suárez Marilyn Monroe es un personaje "complicado".

"Me quedé muy sorprendida del súper trabajo que ha hecho. Me parece muy difícil hacer ese trabajazo en una película tan difícil", ha revelado.

Preguntada por un posible deseo de dar el salto a Hollywood, ha comentado que "cada persona tiene su camino" y que "hay cosas que escapan del alcance" de uno mismo.

"Hay veces que en esta profesión, por mucho que intentes trabajar en un sentido, te tienes que atener a lo que te toca o a lo que se te ofrece", ha sentenciado.