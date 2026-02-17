1060946.1.260.149.20260217143424 Belén Cuesta y Diana Gómez abordan el miedo a perder una hija en 'Cortafuego': "Es más fácil culpar a otro" - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viernes 20 de febrero llega a Netflix 'Cortafuego', thriller psicológico dirigido por David Victori ('No matarás') y protagonizado por Belén Cuesta ('Paquita Salas'), Enric Auquer ('Quien a hierro mata'), Joaquín Furriel ('Cien años de perdón') y Diana Gómez ('Valeria'). Ambientado en la búsqueda contrarreloj de una niña desaparecida en un bosque durante un incendio forestal, el largometraje aborda la desesperada respuesta de su familia cuando "el miedo, la culpa y el dolor lo intensifican todo".

"Es más fácil culpar a otro que pensar que tú has hecho algo mal. No sabemos gestionar el no saber, así que es mucho más fácil poner la carga sobre algo", asegura Gómez en una entrevista concedida a Europa Press al analizar por qué en situaciones de crisis se busca señalar rápido a un culpable.

La actriz de 'La casa de papel', que interpreta a la tía de la menor ausente, sostiene que "las desapariciones" son especialmente "complicadas" porque "los familiares necesitan encontrar el cuerpo para calmarse". Gómez indica que "ese no saber y la esperanza que hay" se convierte en una espera que desordena la vida cotidiana e impone un estado de alerta permanente.

Cuesta, que en 'Cortafuego' encarna a la madre de la desaparecida, apunta que el "pánico horrible" que nace en estas circunstancias extremas provoca que se juzgue al resto antes de hora, un comportamiento que actúa como remedio para soportar la incertidumbre. "La gente ni escucha ni oye, solo necesitan justificar el dolor. Es para intentar aliviarlo", expone la ganadora del Goya por 'La trinchera infinita', aunque considera que "no creo que desde ahí se consiga".

"Con la desesperación hay menos capacidad de escucha", opina Furriel, cuñado del personaje de Cuesta en la película. Auquer añade que ello, sumado a que "el dolor, la culpa y el miedo lo intensifican todo", hace que se desconfíe de otros por prejuicios, tal y como pasa con su personaje, el ermitaño y "misterioso" vecino. Para Furriel, en una emergencia se sucumbe a estas conductas porque "hay algo del miedo como generador de muchísimos errores humanos".

Por cómo los personajes actúan en estos momentos extremos de "angustia", Gómez dice que 'Cortafuego' reivindica "abrazar el error humano". "Lo bonito es que nos equivocamos, pero que nos podemos llegar a perdonar", explica la actriz de 'El crac', que cree que "puedes entender" a los demás "cuando conectas con su miedo".

RODAJE CON NIÑOS

Auquer cuenta que en un filme atravesado por "tanta tensión sostenida y rango emocional" el rodaje con niños exige un cuidado específico. Suárez explica que "cambia mucho" la forma de trabajar cuando hay menores en escena y que "es muy importante hablar con ellos para hacerles entender que es un juego". "Con el tiempo se protege más a los niños con un ambiente muy cuidado y positivo", manifiesta la intérprete.

"También hay que hacer divertidas las esperas, los momentos de empezar y cuidar los tiempos", añade Auquer, que explica que el reto no se limita a sostener la intensidad dramática con los niños, sino a organizarse para que lleguen a cada toma con energía y seguridad. "Yo aprendí en 'El maestro que prometió el mar' que hay que ser como un hermano mayor para facilitarles estar concentrados cuando toca", amplía el actor.