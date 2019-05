Benedict Cumberbatch y Elisabeth Moss protagonizarán la nueva película de Jane Campion

Actualizado 08/05/2019 10:39:20 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Benedict Cumberbatch y Elisabeth Moss serán los protagonistas del nuevo largometraje dirigido por Jane Campion, 'The Power of the Dog', basado en la novela homónima de Thomas Savage. El filme empezará su proceso de preproducción a finales de este 2019 y supondrá el regreso de la realizadora al cine desde que en 2009 estrenase 'Bright Star'.

"La novela 'The Power of the Dog' me pareció sublime y consideré que merecía una adaptación a la gran pantalla. No podía dejar de pensar en la historia, me perseguía. Los temas de la masculinidad, la nostalgia y la traición son una combinación embriagadora", comentó Campion en declaraciones a Variety, destacando que "es raro encontrar un relato" en el que "el argumento, la trama y los personajes" hagan que la tensión aumente "a medida que los acontecimientos" se van revelando.

"Tiene un final inesperado pero satisfactorio. Será la primera vez que dirija a un protagonista masculino, lo cual es muy emocionante. Phil es un personaje carismático y complejo, que le declara la guerra a su cuñada y a su hijo adolescente", explica la ganadora de una Palma de Oro en el Festival de Cannes por 'El piano'.

UNA HISTORIA DE NOSTALGIA Y TRAICIÓN

'The Power of the Dog' narra la historia de dos ricos hermanos de Montana, Phil y George Burbank. Phil es un hombre brillante pero cruel, mientras que George es un tipo muy exigente pero de buen corazón. Ambos son propietarios de varios terrenos de la región. Cuando George se casa en secreto con Rose, una mujer viuda, Phil entrará en cólera, declarándole la guerra a su cuñada, con un plan para destruirla, utilizando al hijo de Rose, Peter, como una marioneta.

La película estará producida por See-Saw Films y Big Shell Films/Max Films, en asociación con Brightstar. Roger Frappier, quien tenía los derechos de la novela, ejercerá de productor de la película. De hecho, Frappier le ofreció los derechos a Campion tras una reunión durante las vísperas del actual de la 72ª edición del Festival de Cine de Cannes.