'La bola negra' y 'El corazón de la bestia', con Brad Pitt, propuestas más esperadas de la cartelera este fin de semana

Archivo - Netflix reafirma su apuesta por La bola negra de los Javis para los Oscar y toma una decisión histórica con su estreno - MOVISTAR PLUS - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las salas de cine españolas renuevan su cartelera este viernes, 25 de septiembre, con una destacada selección de estrenos que abarca desde potentes dramas nacionales hasta superproducciones internacionales. Entre las propuestas más esperadas desembarca 'La bola negra', la nueva producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto al intenso thriller de acción y supervivencia 'En el corazón de la bestia', dirigido por David Ayer y protagonizado por Brad Pitt. La oferta de la semana se completa con el terror en las alturas de 'Fall 2: Deadpoint' y la aventura animada familiar 'La isla olvidada'.

'La bola negra' llega este viernes a los cines con todos los ojos puestos en la cinta de los 'Javis', tras su reciente nominación para representar a España en los Oscar y su ya exitoso paso por festivales internacionales. La película, que ya fue galardonada en Cannes y compite en San Sebastián, se ocupa de tres vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca con Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Lorenzo Zurzolo como protagonistas.

Del aclamado cineasta David Ayer, llega también este viernes 'El corazón la bestia', un intenso thriller protagonizado por Brad Pitt que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo, un perro de combate retirado, mientas se enfrenten a su mayor batalla hasta el momento. Precisamente, su protagonista se encuentra en San Sebastián con motivo del estreno de la película.

'La isla olvidada' es la nueva película escrita y dirigida por Joel Crawford de los estudios DreamWords Animation que regresa a la gran pantalla con una asombrosa y emotiva historia en torno a dos mejores amigas que terminan en un místico mundo fantástico y que deberán emprender un viaje para regresar a casa antes de que el precio a pagar sea olvidar para siempre los recuerdos de su amistad.

Otra de los propuestas para este viernes es 'Fall 2: Deadpoint', secuela de la cinta de supervivencia a gran altura de 2022. En esta ocasión, la dirección corre a cargo de los hermanos Michael y Peter Spierig, quienes toman el relevo al frente de una historia encabezada por un reparto en el que figuran Harriet Slater, Arsema Thomas y Tom Brittney. La película promete volver a poner a prueba el vértigo de los espectadores sumergiendo a sus protagonistas en una nueva y angustiosa situación límite.

'Rise Up (Levántate)', largometraje de producción española dirigido por Pablo Moreno y Luis C. Lagose, y protagonizada por Javier Lorenzo, Cristina González y Juan Rueda, narra la historia de un veterano luchador de artes marciales mixtas que se reencuentra con personas clave de su pasado para afrontar un momento crítico en su vida, ofreciendo un drama enfocado en el crecimiento personal y las segundas oportunidades.

Las opciones para el público familiar e infantil se amplían este viernes con el debut en salas de 'La familia Dino'. La película sigue las divertidas peripecias de una simpática comunidad de dinosaurios que debe unir fuerzas para proteger su hogar frente a inesperadas amenazas, combinando humor y aventuras para los más pequeños.