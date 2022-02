'El buen patrón' logra 6 Goya sin batir récords, 'Las leyes de la frontera' tiene 5 y Almodóvar se va de vacío

El director Fernando León de Aranoa y el actor Javier Bardem posan con tres de los Goyas que ha obtenido 'El buen patrón' en la 36ª gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts de Valencia, a 12 de febrero de 2022, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

'El buen patrón', la gran favorita de la 36 edición de los Premios Goya, se ha llevado finalmente seis galardones a pesar de que había arrasado en las nominaciones, al optar a 20 estatuillas de diferentes categorías y convertirse en la más nominada en la historia de estos premios. Por número de 'cabezones', 'Las leyes de la frontera' ha sido la segunda cinta más premiada, con cinco, mientras que 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar se ha ido de vacío.

En concreto, la película dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem se ha llevado media docena de premios, entre ellos los más importantes, como el Mejor Película, Mejor Dirección (Fernando León de Aranoa), Mejor Actor Protagonista (Javier Bardem, que se convierte en el intérprete más premiado de la historia de los Goya, con seis premios), Mejor Guion Original (Fernando León de Aranoa), Mejor Música Original (Zeltia Montes) y Mejor Montaje (Vanessa Marimbert).

Con sus 20 nominaciones, 'El buen patrón' logró superar las 19 de 'Días contados' de hace 28 años pero no ha logrado batir el récord alcanzado con 'Mar adentro', que se llevó 14 Premios Goya en 2005 y convierte a la cinta de Alejandro Amenábar en la más galardonada de la historia de los premios Goya.

En cualquier caso, el Goya a la mejor dirección a Fernando León de Aranoa hace que empate con Pedro Almodóvar como el cineasta más galardonado en esa categoría, ambos con tres galardones.

En esta ocasión, el director manchego, con otra de las favoritas de la noche, 'Madres paralelas', se ha ido de vacío a pesar de que competía en ocho candidaturas. Su actriz protagonista, Penélope Cruz, la más nominada de la historia con 13 menciones, no ha podido llevarse este reconocimiento.

Mientras que la película de León de Aranoa ha protagonizado el tramo final de la gala, celebrada en el Palau de Les Arts de Valencia, 'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón, se ha alzado con muchos de los galardones entregados al principio de la ceremonia, logrando un total de cinco premios.

La cinta de Monzón optaba a seis premios y casi rozó el pleno con cinco, al ser reconocida con los de Mejor Actor Revelación (Chechu Salgado), Mejor Guion Adaptado (Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría), Mejor Diseño de Vestuario (Vinyet Escobar), Mejor Dirección Artística (Balter Gallart), Mejor Maquillaje y Peluquería (Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez y Nacho Díaz).

'Maixabel' la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo, que optaba a 14 'cabezones', se ha llevado finalmente tres de ellos, todos reconociendo la calidad interpretativa de sus actores: Mejor Actriz Protagonista (Blanca Portillo), Mejor Actor de Reparto (Urko Olazabal) y Mejor Actriz Revelación (María Cerezuela). Bollaín no se ha alzado con el premio a la mejor dirección por lo que la única mujer que lo ha logrado hasta la fecha es Isabel Coixet.

Tres ha sido también el número de reconocimientos que se ha llevado 'Mediterráneo', que optaba a siete premios, con 'Mejor Canción Original' ('Te espera el mar' de María José Llergo) 'Mejor Dirección de Producción' (Albert Espel y Kostas Sfakianakis) y 'Mejor Dirección de Fotografía' (Kiko de la Rica).

MUJERES EN RACHA

Mejor suerte ha tenido la película 'Libertad' que ha logrado el premio a 'Mejor Actriz de Reparto' (Nora Navas) y Mejor Dirección Novel ('Clara Roquet'). Precisamente, al recaer el premio sobre Roquet se trata del quinto año consecutivo que este galardón recae en una mujer, en la senda de Mejor Música Original, que lleva tres años premiando a mujeres, en esta ocasión a Zeltia Muñoz.

El resto de premios han quedado repartidos entre los demás candidatos, como Mejor Sonido (Daniel Fontrodona, Oriol Tarragó, Marc Bech y Marc Orts por 'Tres'), Mejor Cortometraje de Ficción ('Tótem loba', de Verónica Echegui), Mejor Cortometraje Documental ('Mama', de Pablo de la Chica), Mejor Cortometraje de Animación ('The Monkey', de Lorenzo Degl' Innocenti y Xosé Zapata) o Mejores Efectos Especiales (Pau Costa y Laura Pedro, por 'Way Down'), Mejor Película Documental ('Quien lo impide', de Jonás Trueba) y Mejor Película de Animación ('Valentina', de Chelo Loureiro).

Los premios internacionales han recaido sobre la actriz Cate Blanchett, que ha recibido el primer Goya Internacional, así como 'La Cordillera de los Sueños', de Patricio Guzmán (Chile), como Mejor Película Iberoamericana y 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg (Dinamarca), como Mejor Película Europea. El Goya de Honor fue para José Sacristán.