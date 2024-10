Calparsoro recrea el 'Asalto al Banco Central': "Hay paralelismos democráticos muy claros: extrema derecha y amnistía"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniel Calparsoro dirige la nueva miniserie de Netflix, 'Asalto al banco central', donde recrea el robo que tuvo lugar en Barcelona el 23 de mayo de 1981, tres meses después del intento de golpe de estado de Antonio Tejero, una época que guarda "paralelismos democráticos muy claros" con la actual democracia.

"Es una serie de rabiosa actualidad porque hay paralelismos democráticos muy claros entre la democracia de entonces y la de ahora, por ejemplo, en la época se hablaba de la amnistía y ahora seguimos hablando de este tema o de la extrema derecha", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la serie el próximo 8 de noviembre.

El cineasta reconoce que uno de los elementos que le llamó la atención para hacer esta serie fue la "celebración de la libertad y el nacimiento de la democracia" que sobrevolaban los primeros años de la década de 1980.

"Me gustó la idea de contar una historia de una época que era de evolución y donde todo estaba cambiando, con momentos de celebración y momentos de riesgo muy grandes", ha afirmado.

Además, recalca que el parecido con la actualidad fue lo que le terminó de convencer de que se trataba de un "proyecto muy interesante" y rechaza que sea una historia que haya caído en el olvido de la sociedad española. "Es una historia que está en la hemeroteca, lo que pasa es que ahora el mundo y la información va muy rápido", ha comentado.

Calparsoro, nacido en Barcelona, ha recordado que aquella época tenía mucho de incertidumbre, ya que igual la sociedad podía estar celebrando que huyendo de las bombas. "Había mucho riesgo para que no se perdiese todo. Ahora estamos en un momento en el que se repiten muchas cosas de entonces", recalca.

Otro de los aspectos que destaca el realizador es que en el atraco los rehenes "jugaron un papel muy especial", lo que da lugar a que se pueda jugar en la ficción. En la serie, Miguel Herrán encarna a José Juan Martínez, alias 'El rubio', cabecilla de los ladrones que entraron al Banco Central.

El actor, que ha podido conocer de cerca al delincuente, asegura que se trata de una persona "muy cercana" y que oírle es como "tener una cátedra delante", aunque reconoce que le envuelve un "halo de misterio espectacular". "Nunca terminas de saber lo que es real y lo que no. Creo que es parte de su magnetismo", asegura antes de recordar que la verdadera razón de asalta el banco "solo la conoce él".

Por su parte, Herrán afirma que este suceso "no se cuenta cuando crecen los chavales, pese a que sirve para saber "cómo comienza la democracia en España". "Es una historia que me parece ultramagnética. Es una pena que no se enseñe en los colegios porque explica muy bien cómo hemos podido llegar hasta el punto en el que estamos hoy en día", ha apostillado.