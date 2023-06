Carla Simón reivindica en Bruselas las pequeñas explotaciones agrícolas y el cine independiente que abandera 'Alcarràs'

BRUSELAS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Carla Simón ha reivindicado este martes en Bruselas la supervivencia de las explotaciones agrícolas familiares frente a la forma en que lo hacen las grandes compañías, porque trabajan la tierra "en pequeño", como es el caso de la familia que protagoniza su última película, 'Alcarràs'.

La cinta optaba este martes al premio LUX del Parlamento Europeo, que celebra la riqueza cultural y los valores europeos, aunque el galardón ha recaído finalmente en la película del director belga Lukas Dhont 'Close'.

No obstante, Simón ha reconocido en una entrevista a Europa Press que cuando rueda una película "no apunta" a los premios, a pesar de haber vivido un año de éxitos con 'Alcarràs', su segundo largometraje después de 'Verano 1993' --que se llevó tres premios Goya--, tras lograr el Oso de Oro de la Berlinale y el Premio Nacional de Cinematografía 2023.

"Me parece importante que cuando pasa algo como lo que ha ocurrido con 'Alcarràs' no hay que esperar nada con la siguiente más allá de intentar hacer la película que siento que me va a hacer crecer", ha explicado la realizadora, que ha avanzado que su próximo largometraje se alejará del medio rural: "Va a haber mucho mar con un punto más urbano".

Lo que sí continuará presente en su próximo trabajo es esa reflexión sobre la familia que ha protagonizado sus anteriores filmes y que en el caso de 'Alcarràs' encarnan los Solé, que llevan varias generaciones cultivando melocotones una localidad de la comarca catalana de Segrià, y cuyo modo de vida se ve amenazado por la instalación paneles solares para mantener la rentabilidad de la parcela.

"De ninguna manera la película está en contra de la energía renovable, sino que pone en duda cómo se está aplicando", ha aclarado Simón, que ha apuntado que la transición energética requiere una reflexión y eso es precisamente lo que la película pone encima de la mesa y lo que la hace "más compleja" porque al verse amenazada por algo que el mundo necesita, la familia se ve envuelta en un "dilema interesante".

"Cuando hay grandes empresas que explotan la tierra no piensan en esa idea de que dure para las generaciones futuras; cultivar la tierra en familia es algo que hacemos desde la prehistoria y es raro que ahora mismo esté en peligro", ha aseverado la realizadora, que se inspiró en sus propias memorias para crear la película.

Simón ve un paralelismo entre esa forma de "cultivar en pequeño" y las producciones de cine independiente: "Igual que en el campo, tenemos que plantar la semilla, regarla, cuidarla, combatir los riesgos y recoger lo sembrado, las películas que se hacen 'en pequeño' están también en peligro y debemos proteger esa manera de hacer cine en pequeño y cultivar la tierra".

'Alcarràs' también retrata con nostalgia unas relaciones intergeneracionales que a juicio de su directora se están perdiendo porque los niños y los abuelos ya no mantienen el mismo contacto. "Acabo de ser madre y me doy cuenta de que avanzamos hacia una sociedad totalmente individualista y en la que ya no se comparte tanto con los más mayores", ha lamentado, antes de definir la familia como "ese grupo de gente que se apoya, se cuida y es un refugio donde poder ser uno mismo".

Sobre su reciente maternidad ha explicado que ese deseo estaba presente de alguna forma en 'Alcarràs' y lo estará también en su próximo trabajo, que quiere empezar a rodar el año que viene y con el que cerrará su 'trilogía de la familia', basada en recuerdos que aún forman parte de su pasado.