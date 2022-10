Carlos Saura, Goya de Honor 2023

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha anunciado el Goya de Honor 2023, que en esta edición recaerá en el director Carlos Saura, "historia del moderno cine español".

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha comunicado el nombre de Saura, quien recibirá el premio honorífico de la institución el próximo 11 de febrero en Sevilla. En la anterior edición recayó en el actor José Sacristán.

En nombre del cineasta, quien está recuperándose todavía de una caída que también le impidió acudir al reciente Festival de San Sebastián para presentar su última película 'Las paredes hablan', han acudido a la sede de la Academia a agradecer el premio su hijo, el productor Antonio Saura, y su hija Ana Saura.

"Gracias a la Academia recibo con mucha alegría e ilusión este premio. Tengo 90 años y cumpliré 91 en enero y son más de 50 películas entre largometrajes y documentales, que han llenado gran parte de mi vida como profesional: la otra han sido mis seis hijos varones y mi hija Ana", ha señalado el autor de 'Deprisa, deprisa'.

Saura también ha tenido palabras de agradecimiento para su mujer Lali, "compañera de viaje". "He tenido la suerte en la vida de hacer lo que más me atraía y espero seguir haciéndolo. Doy gracias a la vida, que me ha dado tanto", ha celebrado, para luego reconocer la "gran labor" de la Academia de Cine "protegiendo a la cultura" española --"de las cosas más importantes que tenemos", ha concluido--.

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha reconocido la labor del "decano" de los directores españoles en activo. "Sigue trabajando y derrocha energía y talento: es un acto de justicia poética celebrar el talento de nuestro querido Carlos Saura", ha añadido.

Méndez-Leite ha glosado los logros de Saura, de quien de entre todos sus logros, ha remarcado su "secreta disposición hacia la comedia". "A menudo en sus películas más dramáticas aparecen rasgos de un humor muy personal, muy raro y muy inteligente siempre", ha señalado.

"PERSONAL VISIÓN DE ESPAÑA"

Saura ha conseguido el Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por '¡Ay, Carmela!' y la Medalla de Oro de la Academia en el año 1992. Además, sus películas de los años 70 y 80 han "abierto mercados y prestigio" para el cine español, siendo reconocidas en los festivales más importantes. "El productor Elías Querejeta y Saura eran nuestros hombres en Cannes, no querían otra cosa", ha señalado Méndez-Leite.

También ha reconocido la "personal visión de España" de este director "de actores", a través de películas de géneros y estilos variados "pero con voz única y reconocible". "A veces con propuestas en terrenos no transitados y otras que afianzaban una propuesta en el campo realista", ha apuntado.

Saura ha dirigido películas como 'Los golfos', 'La caza', 'Peppermint Frappé', 'Ana y los lobos', 'La prima Angélica', 'Mamá cumple cien años', 'Deprisa, deprisa', 'Carmen', 'Flamenco, flamenco', 'Sevillanas', 'El séptimo día', 'Io Don Giovanni' y 'Goya en Burdeos', entre otras.

Elías Querejeta, Emiliano Piedra, Andrés Vicente Gómez, entre otros productores, han respaldado las historias de este profesional, que fue yerno de Charles Chaplin, amigo y colaborador de Luis Buñuel, y que ha trabajado con grandes nombres no solo del mundo del cine, también de la ópera --Daniel Barenboim y Zubin Mehta--, del flamenco --Paco de Lucía y Camarón-- y de la fotografía --Vittorio Storaro--.

DE BUÑUEL A FELLINI

Con una filmografía que forma parte del patrimonio cultural español, este amante del flamenco que abrió un camino a los documentos musicales tiene en Buñuel, Bergman y Fellini a sus máximas influencias "porque los tres trabajan con la imaginación".

Saura no cree en los géneros y, según sus palabras, ha filmado tres tipos de películas. "La primera sería un cine con los pies en la tierra, con una realidad concreta como 'Los golfos', 'La caza', 'Deprisa, deprisa'; otras más creativas como 'La prima Angélica', y luego el más musical".

A la lista añade una cuarta. "Me han preocupado muchos artistas que me han influido en mi vida, como Goya, autores de literatura española, y que son una especie de ensayos personales", ha defendido.

CINCO FINALISTAS A MEJOR PELÍCULA

Méndez-Leite ha recordado que este anuncio se produce en "un año excepcional para el cine español", remarcando que para esta edición habrá cinco películas candidatas a mejor película en los Goya. Este acto se enmarca en la celebración del Día del Cine Español, jornada en la que la Academia también celebra la primera reunión del Patronato de Honor de su Fundación.

Se trata de un órgano paritario compuesto por el director Alejandro Amenábar; el actor Antonio Banderas; el productor y distribuidor Enrique Cerezo; el cineasta iraní Asghar Farhadi; la historiadora Carmen Iglesias; la directora de orquesta Inma Shara; los cineastas Pere Portabella, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé; el director de fotografía Vittorio Storaro; el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura; la actriz y cantante Ana Belén; la periodista y escritora Maruja Torres; y la actriz Mercedes Sampietro.