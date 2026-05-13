'El castillo en el cielo', de Hayao Miyazaki, regresa a los cines este viernes para celebrar su 40 aniversario

El regreso a los cines de El castillo en el cielo forma parte de una celebración global. - VERTIGO FILMS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

'El castillo en el cielo', del director japonés Hayao Miyazaki -ganador de dos Oscar-, regresará a la gran pantalla este viernes, 15 de mayo, para conmemorar su 40 aniversario, según ha informado la distribuidora Vértigo Films.

Este reestreno coincide con un momento dulce para el estudio japonés Studio Ghibli, que recientemente ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 en reconocimiento a una trayectoria de más de ocho décadas en el sector.

'El castillo en el cielo', según la distribuidora, está considerada como una de las obras más influyentes e imprescindibles del cine de animación. La cinta destaca por su universo visual y una narrativa capaz de emocionar a públicos de todas las edades. "Este aniversario supone una ocasión especial para volver a descubrir la magia, la aventura y los valores que han convertido a esta obra en un referente cultural a nivel mundial", señala la distribuidora.

La filmografía de Studio Ghibli incluye títulos como 'Mi vecino Totoro', 'La princesa Mononoke', 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza', estos dos últimos títulos galardonados con el Premio Óscar a Mejor Película de Animación.