'La cena', 'Los domingos' y 'Flores para Antonio', entre los galardonados con los Premios Alma para guionistas

Galardonados con los Premios Alma del Sindicato de Guionistas. - SINDICATO DE GUIONISTAS DE ESPAÑA

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

'La Cena', 'Los Domingos', 'Flores para Antonio', 'Poquita Fé', 'Anatomía de un Instante', 'Crims' y 'Sueños de Libertad' han sido las galardonadas con los IX Premios Alma del Sindicato de guionistas de España.

El premio al Mejor Guion de Largometraje de Comedia ha recaído en Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oriestrell por 'La Cena', y al Mejor Guión de Largometraje Dramático en Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos. El galardón del Mejor Guion de Largometraje Documental ha ido a parar a Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio'; al de Serie de Comedia a Juan Maidiagán y Peón Montero por 'Poquita fe'.

El Premio de Guion de Serie Dramática fue otorgado a Fran Araújo, Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'; y Marc Cases, Ignasi Gisbert, Martí Haro, Minaia Llorca, Nil Montilla, Javi Oms, Anna Punsí y Xènia Sanromà por 'Crims' han recibido el de Mejor Guion a Serie documental.

El premio a Serie Diaria ha sido otorgado a Beatriz Duque, Verónica Viñé, Jordi Calafí, Eulàlia Carrillo, Mauricio Romero, Roberto Goñi, Alexis García Pérez de Medina, Bárbara Alpuente, Julia Altares, Luis Chover, Rocío Chozas, Mercedes Cruz, Guillermo Escobedo, Carlos Falces, Matías García, Ernesto Grimaldi, Beatriz González Cruz, Laura Molpeceres, Ana Muniz da Cunha, Federico Muñoz Alonso, Manel Nofuentes, Nacho Pérez de la Paz, Clara Pérez Escrivá, Susana Sánchez Carvajal, Laura Solana Erdozain y Almudena Vázquez por 'Sueños de libertad'.

En cuanto al premio al Guion de Programa, éste ha ido a parar a Diego Fabiano, Rubén Ajaú, Manuel Álvarez, Elena Beltrán, Danny Boy-Rivera, Miguel Campos, Yunez Chaib, Xavi Daura, Javier Díaz-Pinés, Sandra Flores, Helena Pozuelo, Iggy Rubín y Javi Valera por 'La Revuelta' y el de Mejor Guion de Concurso a Pablo Corbacho, Laura Figueredo, Miguel Ángel Gómez, Aitor Ormaetxea y Emese Sobrino por 9Cifras y letras' .

Carlos Molinero, presidente de ALMA, ha entregado el Premio ALMA de Honor al equipo de guión de 'Polònia', el programa de sátira política emitido ininterrumpidamente en Televisió de Catalunya desde 2006.