Charles de Lauzirika: "Veo el futuro de Blade Runner cerca de hacerse realidad"

Treinta y cinco años después de su estreno, Blade Runner sigue capturando la admiración de millones de cinéfilos gracias a su oscura atmósfera y las dudas existenciales que todavía hoy, acariciando 2019 -año en que está ambientado el filme de Ridley Scott-, resuenan en la mente de los espectadores. Una obra de culto en la que Movistar + ha querido profundizar, con motivo del 50 aniversario de la publicación de la novela de Philip K. Dick '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?', con una programación especial el lunes 9 de junio.

Dicha programación contará, entre otros espacios, con el 'Taller: Más allá de Blade Runner', que se emitirá a las 20 horas en Movistar Estrenos (dial 30). La grabación de esta tertulia tuvo lugar en Madrid con el ilustre testimonio de Charles de Lauzirika, afamado documentalista que construyó 'Días peligrosos: Cómo se hizo Blade Runner' (2007). Lauzirika habló acerca del agotador proceso de creación de la película, un diseño de producción que rompió moldes y su papel casi profético en cuanto a los avances tecnológicos, los desastres medioambientales y, sobre todo, en relación al espíritu humano. "Veo el futuro de Blade Runner cerca de hacerse realidad. La película fue una poderosa advertencia en muchos aspectos", asegura el cineasta en una entrevista a Europa Press.

"Qué nos hace humanos es una pregunta que va más allá de Blade Runner. Es la vida", afirma Lauzirika, retomando así la cuestión elemental del clásico moderno protagonizado por Harrison Ford. "Especialmente ahora, con la situación política que se vive en Estados Unidos, me pregunto cuál será nuestro futuro y estoy realmente asustado. Ves a gente comportándose de manera que no parece humana, no dan lo mejor que pueden dar. Ojalá hubiese más amor, apoyo, comunidad y cosas positivas, pero veo muchas cosas negativas hoy en día. Por eso veo el futuro de Blade Runner cerca de hacerse realidad".

Con respecto al desgaste medioambiental del planeta, el productor señala que "perdemos diferentes especies animales todo el tiempo. Estamos preocupados porque estamos perdiendo muchas abejas actualmente, por ejemplo. Creo que Blade Runner y la propia novela de Philip K. Dick fueron una poderosa advertencia y la gente puede olvidarlo obnubilados por los efectos visuales, pero es un futuro distópico muy serio si seguimos por este camino. Y eso es aterrador", reconoce con pesar el cineasta.

"INSPIRÓ A MUCHOS DIRECTORES"

"Representó una visión del futuro que nadie había visto antes con ese detalle", apunta Lauzirika, cambiando de tercio, como una de las claves de la película. "Y eso que era un futuro espeluznante, algo que la gente no querría ver nunca. Aunque a decir verdad, a mí me encantaría viajar a ese mundo", destaca esta vez con la sonrisa del fan que, a sus 50 años, aún lleva dentro. "Con el paso del tiempo, la gente se fue dando cuenta de que muchas de las cosas que mostraba la película comenzaban a verse en el mundo real. Fue muy profética", destaca el director de otros documentales como Black Hawk Derribado (2003), la saga Alien (2003) o Gladiator (2006).

En cuanto al legado artístico, entiende que "marcó a muchos directores posteriores. Los inspiró igual que 2001: Una Odisea en el espacio de Kubrick, o la revolucionaria apariencia y el aspecto de Star Wars. La diferencia es que 2001, a pesar de ser una obra maestra, no fue tan precisa. Y Star Wars es una fantasía. Blade Runner estuvo más cerca de hacia dónde está yendo la realidad", asegura Lauzirika.

DE FRACASO A OBRA DE CULTO

En 1982, y tras un tortuoso proceso de creación, con decenas de guiones y bocetos artísticos por el camino, Blade Runner superó por poco los 30 millones de recaudación en cines. Concretamente, 32,8 millones que parecieron nada al lado de E.T., la cinta de Steven Spielberg que aquel mismo año cifró 792,9 millones en todo el mundo. Lauzirika explica las que, a su juicio, fueron las razones de aquel fracaso en taquilla y su posterior conversión en obra de culto.

"El verano de 1982 fue, en mi opinión, el mejor verano de películas en la historia. El 25 de junio se estrenó en Estados Unidos Blade Runner. Ese mismo día, John Carpenter estrenó La cosa (The Thing) en un verano en el que la película más grande fue E.T. Creo que la gente quería huir de la oscuridad y buscar diversión, cosas como E.T., dulces y para toda la familia, por lo que cintas como Blade Runner o La cosa, que son muy muy oscuras, llegaron en un momento en el que la gente no buscaba eso", asegura el documentalista.

Seguro de que esa fue la razón principal, Lauzirika no duda en señalar también que "Blade Runner tuvo una producción difícil y terminó estrenándose en cines rodeada de un aura de negatividad. A la gente no le atrajo eso, definitivamente". Para muestra el guion, obra de Hampton Fancher en un laborioso proceso repleto de cambios, y que fue finalmente reescrito por David Webb Peoples a petición del director, Ridley Scott.

"EL DISEÑO DE PRODUCCIÓN ES ÚNICO"

Otra de las grandes enseñas de Blade Runner es, sin duda, su diseño de producción. "Este departamento tiene un importancia crucial, porque estaban construyendo todo un nuevo mundo, especialmente en 1982 cuando la tecnología no tenía nada que ver con lo que conocemos ahora. Crear ese universo futurista con tecnología primitiva fue algo increíble", destaca Lauzirika.

"Ahora puedes meterte en internet y buscar referencias de millones de películas de ciencia ficción, pero en aquel entonces tuvieron que usar únicamente su imaginación y eso fue muy inspirador para muchos que llegaron después", reconoce el documentalista acerca de un trabajo que comandó Lawrence G. Paull. "La atmósfera de Blade Runner se convirtió en un símbolo y es lo que la hace original y única", apostilla.

THE FINAL CUT Y EL FUTURO DE LA SAGA

En la última versión, titulada 'The Final Cut' y lanzada en cines además de en DVD y Blu-Ray en 2007, Charles de Lauzirika jugó un papel fundamental. Él fue el responsable de la restauración -además de ejercer como productor-, obteniendo un Saturn Award por su labor. "Lo principal fue quitar la voz en off de Deckard y recuperar el sueño del unicornio, ya que el sueño en la versión de 1992 no tenía el rodaje adecuado, pero hubo que arreglar muchas más cosas", asegura acerca de su estrecha colaboración con Ridley Scott.

En cuanto al eterno dilema, de si Deckard era o no un replicante, Lauzirika resta importancia a la escena onírica en particular. "Es algo que se desprende también en la original. Hay pistas, pero hay que prestar mucha atención, como en la escena en la que a Deckard le brillan los ojos un poco. Pero sí, es cierto que el unicornio hace más obvio esto, aunque también más misterioso", advierte.

Para zanjar el asunto, cita al guionista original del filme, Hampton Fancher. "Él dijo: 'las preguntas son lo interesante; las respuestas son estúpidas', y estoy de acuerdo con eso. Es una película de preguntas. Es por eso que hoy en día la gente sigue pensando 'puede ser esto' o 'puede ser aquello'. Es un misterio que nunca se termina de resolver y por eso la película vivirá para siempre".

Mirando al futuro, en esta ocasión referido a la saga, Lauzirika comprende que "sí que hay más historias que se podrían contar en este universo, pero no necesariamente en el mismo periodo de tiempo". El documentalista argumenta su respuesta y la hila con la reciente secuela de Dennis Villeneuve: "Adoro la película original. Creo que el aspecto y la atmósfera, la textura de ese mundo es por lo que amo Blade Runner. Blade Runner 2049 tiene una textura diferente".

"Creo que Dennis [Villeneuve] es un director excelente y tiene grandes películas -continúa Lauzirika-, pero aunque 2049 es una gran película de ciencia ficción, no sé si puedo verla como una secuela de Blade Runner. Es una interesante, potente y bella cinta de ciencia ficción, pero como secuela de Blade Runner... no sé si satisface lo que yo querría para una secuela", remata el director de Crave (2012), su hasta el momento única película, aunque asegura estar buscando financiación para la segunda, que ya tiene guion.



DÍA BLADE RUNNER EN MOVISTAR +

Tras la emisión del 'Taller: Más allá de Blade Runner', Movistar + seguirá con su programación especial dedicada al universo de los replicantes dando paso a las 21h a la película Blade Runner (Final Cut), la única versión en la que Ridley Scott tuvo el control artístico por completo.

A las 23h será el turno del documental 'Blade Runner. Mundos replicantes'. Producido por Movistar +, cuenta con la aportación de Ángel Sala, director del Festival de Sitges; Nacho Vigalondo, director y un experto en la obra de Philip K. Dick; Paco Cabezas, director y guionista; y Concha Monje, Investigadora de RoboticsLab, entre otros. Finalmente, a medianoche, se emitirá la película Blade Runner 2049.