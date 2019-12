El cine español luce la variedad de los Premios Goya en la tradicional fiesta de nominados

Actualizado 16/12/2019 22:45:39 CET

Los nominados a la 34 edición de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 25 de enero en Málaga, se han reunido este lunes en el Florida Retiro de Madrid en la tradicional fiesta de nominados, en la que se ha celebrado la diversidad de las propuestas que aspiran en esta ocasión a Mejor película, entre las que se encuentran las de autores consagrados como Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar o el cine de autor de Oliver Laxe, laureado en Cannes.

Alejandro Amenábar, quien arrasó en 2004 con 'Mar adentro', que obtuvo 14 galardones, y cuya película 'Mientras dure la guerra' aspira al mayor número de premios, con un total de 17 nominaciones, ha manifestado a la prensa que él siempre es "pesimista", aunque espera "rascar algún cabezón".

Además de ser la cinta que aspira a más premios, es también una de las películas más taquilleras del año y es hasta el momento la tercera película española más vista. En este sentido, ha señalado que el "gran premio" ha sido ver que "la gente acude masivamente" a verla, incluso "familias enteras", lo que a su juicio demuestra que el éxito ha sido "transversal", al tiempo que está convencido de que su cinta se ha visto por personas de diferente tendencia política.

Asimismo, y en referencia a la posibilidad de que exista Ejecutivo cuando se celebre la gala de los Goya, Amenábar es optimista: "Va a haber gobierno sí o sí".

La cinta de Amenábar es, junto a 'La trinchera infinita' e 'Intemperie', una de las apuestas por la memoria histórica que se desarrolla en la Guerra Civil y en el franquismo, al igual que 'Mientras dure la guerra' e 'Intemperie'. En el caso de la cinta de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goneaga, tal y como han señalado a los medios, "el pasado también es el presente". "Decimos que es una alegoría del miedo. A nivel político, mucha gente puede tener miedo con lo que sucede ahora mismo", ha señalado Garaño.

En el apartado actoral, Julieta Serrano, quien ha afirmado que ya no está para "saraos" y que este año aspira al Goya a Mejor actriz de reparto, cree que "el nivel actoral español es altísimo". Su nominación reconoce su trabajo en 'Dolor y gloria', de Almodóvar, con quien "hace mucho" que la actriz no trabajaba y que en esta cinta se muestra "abierto y entregado". "Se merece todo. Me ha hecho un regalo muy bonito", ha señalado Serrano, que interpreta a la madre de su alter ego. Además, también ha tenido palabras de cariño para Antonio Banderas, un "ser excepcional" a quien, según se ha atrevido a confesar, ha votado como académica para estos premios.

Precisamente, Rodrigo Sorogoyen, director de 'Madre' y galardonado con Isabel Peña a Mejor guion adaptado, se ha atrevido a avanzar sus apuestas, que incluyen los premios más relevantes para la cinta de Almodóvar, entre ellos, los de Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor y Mejor actriz de reparto para Julieta Serrano. En su caso, 'Madre' cuenta además con una nominación para Marta Nieto como mejor actriz y, según ha señalado la intérprete, lo ve "difícil" aunque lo que decide la Academia es "todo un misterio" para ella.

A sus 84 años, Benedicta Sánchez aspira al Goya a Mejor actriz revelación por 'Lo que arde', de Oliver Laxe, algo que, tal y como ha confesado este lunes, vestida con una elegante chaqueta entallada y su blanca melena suelta, es algo que le saca de su "día a día". Según ha relatado, su hija le convenció para presentarse al casting y, si gana el Goya, promete que bailará una muñeira, tal y como hizo cuando la película se presentó en Cannes.

Precisamente, la película de Oliver Laxe es una excepción entre las películas nominadas a los Goya y representa al cine más autoral, aunque el director prefiere hablar de cine "servicial", en referencia al "fenómeno social" de su película, rodada en su Galicia natal. "Para bien o para mal, siempre he tenido premios que me han legitimado", ha señalado el director, quien aplaude la "diversidad del cine español" y destaca que la suya ha sido una cinta "pequeña, ágil y filmada con humildad".

Otra de las cineastas que destacan en su categoría es Belén Funes, única mujer candidata al Goya a Mejor dirección novel. "No es algo bueno, ahí está la raíz del problema. Las mujeres no consiguen tener muchas películas", ha señalado la directora, quien comenzará próximamente un nuevo guion. Su cinta cuenta además con otra nominación: la de Greta Fernández a Mejor actriz protagonista. Según ha señalado a la prensa, si puede, buscará proyectos en América o Europa, aunque ha afirmado que le gusta el cine español.