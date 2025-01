El Consorcio reúne su trayectoria musical en el documental 'Eres tú': "Las canciones buenas no están en lo comercial"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio reúne su trayectoria musical en el documental 'Eres tú: De Mocedades a El Consorcio', dirigido por Lorea Pérez de Albéniz, en el que recuerdan históricos momentos, como el vivido en Eurovisión 1973, donde quedaron segundos detrás de Luxemburgo con su canción 'Eres tú'.

"Para escuchar nuevas cosas y nuevos géneros hay que irse un poco fuera de lo que se supone que es comercial porque ahí no están las canciones buenas", ha asegurado Estíbaliz Uranga, cantante de este grupo formado por Amaya e Iñaki Uraga, y Carlos Zubiaga, en una entrevista con Europa Press.

El documental se estrenará en TVE este próximo domingo 19 de enero, tras su estreno internacional el pasado mes de agosto en México dentro de la Sección Oficial del festival Stuff Mx.

Los componentes, que se encuentran de gira durante gran parte de 2025, aseguran que hoy en día sería "imposible" repetir el nacimiento de Mocedades en 1967. "Con el ritmo actual de la sociedad y de la música sería imposible", ha comentado Estíbaliz, que ha recordado que hace décadas sus discos "duraban todo el año" sonando en las emisoras de radio. "Ahora hay una canción buena y a los pocos días ya hay otras. Eran otros tiempos y había otra mentalidad", apunta.

Al respecto, su hermana Amaya recuerda las "ganas y el impulso" con el que los hermanos Uraga comenzaron en la música. "Lo que hicimos en su momento es imposible hacerlo ahora", insiste. Por su parte, Carlos Zubiaga remarca que en la actualidad los artistas "salen a triunfar", mientras que Mocedades "cantaba porque le gustaba".

En el documental, los componentes de El Consorcio recuerdan cómo no lograron monetizar el éxito cosechado con 'Eres tú' en Estados Unidos, donde consiguieron vender dos millones de discos, después de que una compañía de Luxemburgo comprase y posteriormente vendiese los derechos de la canción a una entidad americana. "No vimos nada de ese dinero. Nos dijeron que nos costaría mucho tiempo, sudor y lágrimas reclamar lo que era nuestro. En aquel tiempo, las licencias no son como ahora", lamenta Zubiaga.

A su vez, Estíbaliz recuerda también con pesar este suceso. "Ahora hay mucha más sapiencia en cuanto a lo que uno puede hacer y los derechos que puede reclamar. Pero por aquel entonces estaba todo más verde que el campo", relata. La cantante remata diciendo que "ahora todo se traduce en dinero" y enfatiza que la vida "es más que eso".

"EL CONSORCIO SE MERECE UN HOMENAJE"

La cineasta Lorea Pérez asegura que El Consorcio es la banda sonora de una varias generaciones de españoles y apunta que este documental sirve como "homenaje" para un grupo "histórico". "Hay mucha gente que es súper fan de ellos porque hemos mamado sus canciones y creo que se merecían un homenaje", asegura.

Por ello, realizó una revisión de sus actuaciones en la televisión, conciertos y viajes para documentar una trayectoria con más de 50 años de recorrido. "El punto de partida fue cuando me di cuenta que hay figuras a las que hay que reconocer y tratarlas con cariño. Y ellos son una de esas ellas", reconoce la realizadora.

Además, Lorea Pérez destaca que, pese al recorrido tan exitoso que han tenido los cuatro integrantes, estos se mantienen en la "humildad y la sencillez". "Ellos a veces no son conscientes de lo que han hecho y de que son famosos", ha contado. Al grupo le convenció la "pasión" de Lorea por el proyecto y accedieron a las entrevistas.

Durante 2025, el grupo sigue con su gira por España y visitarán Girona, Zaragoza, Mallorca, Burgos, Las Palmas, San Sebastián, Alicante o Barcelona, entre otras muchas ciudades, a las que se suman el tour por México el próximo mes de febrero.