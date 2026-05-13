Archivo - Ángela Molina posa en el photocall durante la presentación de la serie ‘Pura Sangre’ - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Montecarlo 67' lidera las nominaciones de la 10ª edición de los Premios Fugaz con 13 candidaturas, seguida de 'Cara de cona' y 'Ser un hombre', con 10 cada una.

La lista de títulos con mayor presencia se completa con 'In Memoriam' y 'Chicken Jazz', ambos con 7 candidaturas, y 'Una vocal', que ha obtenido 4.

En total, la lista reúne 111 candidaturas repartidas en 21 categorías, con 34 de los 60 cortometrajes de 'shortlist' convertidos en nominados, lo que supone más de la mitad de los títulos que habían superado el primer corte.

En las categorías interpretativas figuran nombres de largo recorrido como Ángela Molina, Ramón Barea, Tamar Novas o Carlos Santos, junto a perfiles como Veki Velilla y Sofía Otero, ganadora esta última del Oso de plata en Berlín a la mejor actriz por '20.000 especies de abejas'.

Por otro lado, la lista deja a 'Chicken Jazz' con 7 candidaturas sin estar presente en la categoría de Mejor Cortometraje, lo que la convierte en una de las propuestas más fuertes en apartados técnicos, artísticos e interpretativos.

También destaca 'El Fantasma de la Quinta', único cortometraje de animación que compite además en la categoría de Mejor Cortometraje.

Entre los 34 cortometrajes nominados, 13 cuentan con participación femenina en la dirección, lo que supone un 38,2%. El dato vuelve a ser especialmente visible en animación, donde 4 de los 6 títulos nominados están dirigidos por mujeres.

En ficción, 7 de los 23 cortos nominados tienen presencia femenina en la dirección, mientras que en documental la cifra es de 2 de 5. También destaca la categoría de Mejor Dirección Novel, donde 3 de las 5 candidaturas corresponden a mujeres.

Ademáas, los 5 cortos de temática medioambiental presentes en las nominaciones han conseguido alguna nominación. Se trata de 'Insondable', 'M.A.T. (Molt alta tensió)', 'Señuelo', 'Vencejos' y 'Último superviviente a bordo'.

Y, aunque el drama sigue siendo el tono dominante, la lista final no dibuja una edición "uniforme", explica la organización, porque entre los cortos nominados 15 incorporan drama, pero también hay 10 que se mueven en la comedia o la comedia negra y otros 10 que transitan por terrenos como la ciencia ficción, el terror, el thriller o propuestas de género más difíciles de clasificar.