Cultura recuerda que elevó discrepancia contra el cambio de criterio en ayudas al cine y la Intervención la desestimó

Archivo - Nueva pantalla de cine de la Sala Bretón - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha recordado que elevó a la Intervención de la Administración General del Estado su discrepancia contra el cambio de criterio respecto al periodo de ejecución de los fondos de ayudas a salas de cine y que esta discrepancia fue desestimada por el organismo. Debido a este cambio de criterio, se reclama a seis comunidades autónomas más de 3 millones en ayudas a salas de cines por no haberse ejecutado en el año 2025.

Así lo han puesto de manifiesto a Europa Press fuentes de este departamento, que recuerdan que fue la Intervención la que delimitó la ejecución de estas ayudas al propio ejercicio 2025.

En ese momento, el Ministerio de Cultura, según recuerdan, elevó su discrepancia ante la Intervención General de la Administración del Estado, al considerar que dicho requisito no figuraba en las resoluciones de transferencia correspondientes al ejercicio 2025 y que el cambio de criterio de la Intervención, aplicado a las resoluciones de 2026, no debía aplicarse con carácter retroactivo.

Sin embargo, señalan que la Intervención General de la Administración del Estado desestimó la discrepancia planteada y confirmó el criterio mantenido por la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura también recordó este martes que ha mantenido esta partida de ayudas a salas de cine en 2026, por valor de 8.5 millones de euros, y la mantendrá en las próximas convocatorias.

Sobre estas reclamaciones, explican que en mayo de 2025 el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, que reúne a todas las comunidades y ciudades autónomas, aprobó los criterios de distribución territorial y el reparto de los créditos destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas cinematográficas y creación de audiencias, por valor de 8,5 millones de euros.

Así, en ejecución de este acuerdo, mediante Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se acordó la transferencia de crédito a 16 comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para este fin.

Posteriormente, ya en 2026, la Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura (órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, y parte del Ministerio de Hacienda), formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Esto supuso un "cambio de criterio" respecto del periodo de ejecución de los fondos, que la Intervención delimitó al propio ejercicio de 2025, lo que ha derivado en la solicitud de devoluciones de crédito a aquellas comunidades autónomas que no habían ejecutado los fondos conforme al criterio adoptado con posterioridad por la Intervención Delegada.

Todas ellas, además de la Federación de Cines de España (FECE) y la Asociación de Exhibidores Independientes de España (PROMIO), "fueron informados de la situación a principios del pasado mes de agosto".

De momento, la Comunidad Valenciana y Baleares han interpuesto o anunciado recurso ante esta decisión y la Federación de Cines de España (FECE) ha reclamado al Ministerio de Cultura medidas para que no se pierdan estos más de tres millones en ayudas al sector.