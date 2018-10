Un documental sobre John Lennon desvelará los secretos de Imagine

Actualizado 08/09/2018 14:25:02 CET

John & Yoko: Above Us Only Sky será el documental que mostrará lo que nunca se vio de la creación de la famosa canción y álbum Imagine. Para realizarlo, la cadena estadounidense Channel 4, donde se emitirá, ha reunido varias entrevistas y audios inéditos, entre los que estará la demo del famoso tema.

Además, tal y como recoge Variety, la producción mostrará varias fotografías, hasta ahora nunca vistas, del exintegrante de The Beattles junto a Yoko Ono. "Creo que el hecho de que John y yo nos conocimos fue para hacer esta canción", asegura la viuda del cantante durante unas declaraciones para el documental. También estará presente David Bailey, el fotógrafo que inmortalizó a la pareja en 1971 para después copar la portada de Vogue.

Durante los 90 minutos de duración del mismo, dirigido por Michael Epstein (nominado al Oscar por The Battle Over Citizen Kane), habrá espacio para contar cómo se conocieron Ono y Lennon. "El mensaje de Imagine es tan poderoso hoy como lo fue cuando John y Yoko lo escribieron hace casi cincuenta años", dijo el realizador.

"Miro al mundo verse vencido por el odio y participar en guerras aparentemente sin fin, y realmente echo de menos la voz de John. Le necesitamos ahora más que nunca. Y eso es lo que esperamos hacer con Above Us Only Sky: mostrar cómo el mensaje de paz y amor de John y Yoko sigue siendo importante", finalizó.