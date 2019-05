'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, competirá en la 66 edición del Festival de Sydney de Australia

Publicado 08/05/2019 12:29:18 CET

CAMBERRA, 8 May. (Dpa/Europa Press) -

'Dolor y Gloria', la última película de Pedro Almodóvar, competirá en la 66 edición del Festival de Sydney de Madrid, según ha anunciado la organización del certamen, en el que se proyectarán 307 cintas de más de 55 países, incluidos 33 estrenos mundiales y 79 documentales.

El festival se inaugurará el próximo 5 de junio con el estreno mundial de 'Palm Beach', una comedia dramática protagonizada por Bryan Brown, Sam Neill, Richard Grant, Greta Scacchi y otros, de la directora australiana Rachel Ward. La película de clausura no ha sido anunciada.

La ganadora del certamen recibirá 60.000 dólares australianos (37.490 euros) en efectivo "por un cine audaz, vanguardista y valiente", según han añadido los organizadores.

Junto con 'Dolor y gloria', se presentan otras 12 películas, como la alemana 'Never Look Away', de Florian Henckel von Donnersmarck, y 'Parasite', del director coreano Bong Joon-ho, entre otras. Igualmente, competirán los filmes 'Sinónimos', del ganador de la Goldenale Golden Bear Nadav Lapid y la ganadora del Premio Sundance Grand Jury Joanna Hogg 'The Souvenir'.

El ganador se anunciará en la noche de clausura del festival del próximo 16 de junio. El año pasado, el drama paraguayo 'The Heiresses' se llevó el primer premio.

Entre las películas que estarán en el festival, aunque no en competición oficial, se cuenta el estreno mundial de 'The Final Quarter', que se basa en la historia del futbolista australiano indígena Adam Goodes.