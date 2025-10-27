Elle Fanning estrena 'Predator:Badlands': "Siempre he admirado a mujeres como la teniente Ripley o Lara Croft"

MÁLAGA 27 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

La actriz Elle Fanning es una de las protagonistas de 'Predator:Badlands', la última entrega de la famosa saga de ciencia ficción que llegará a los cines el próximo 7 de noviembre. En el marco de la San Diego Comic Con de Málaga --donde acudió junto al director del filme, Dan Trachtenberg, a ofrecer un adelanto--, explicó en Europa Press que "siempre" ha admirado a personajes como el de la teniente Ripley, interpretado por Sigourney Weaver en 'Alien', y el de Lara Croft, la de Angelina Jolie en 'Tomb Raider'.

"Algunos de mis personajes favoritos de películas de acción son femeninos. Quiero decir, Sigourney Weaver en 'Alien' o Angelina Jolie en 'Tomb Raider' (...), siempre los he admirado. Creo que esta película es mi primer intento de hacer algo similar", ha señalado.

Y es que en 'Predator:Badlands' Fanning interpreta dos papeles, uno de ellos el de una 'sintética' --robot-- que durante el transcurso de la trama colabora con uno de los 'depredadores', interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Si bien Fanning considera que una película puede ser hoy en día exitosa sin formar parte de una franquicia, está "ilusionada" por unirse a esta. "Creo que la visión de Dan, de nuestro director, es muy emocionante. Es algo de lo que quiero formar parte. Fui muy fan de 'Predator: La Presa' --otro proyecto en el universo 'Predator' dirigido por Trachtenberg en 2022--, como todo el mundo (...) y luego está la original de Arnold Schwarzenegger, que es icónica, así que está formar parte de eso también", ha admitido.

La actriz ha lanzado multitud de elogios a su coestrella, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, un actor "increíble" que ha añadido "mucha emoción" al 'depredador'. "Han podido capturar muy bien sus emociones (...), es la primera vez que el 'depredador' es tan expresivo, así que estoy muy contenta también por ello", ha indicado.

UNA 'PELI DE AMIGOS' ENTRE EL 'DEPREDADOR' Y LA SINTÉTICA

Trachtenberg ha llegado a definir la película en alguna entrevista como "una especie de 'peli de amigos" por la relación entre el 'depredador' y la sintética. En declaraciones a Europa Press, ha insistido en que hay una "porción" de este filme que se basa en dos personajes con personalidades muy distintas forzados a estar el uno con el otro.

"Hay una química real entre ella y Dimitrius (...), nos lo pasamos muy bien en 'set' de rodaje y eso que (Dimitrius) no llevaba puesta la cara del 'depredador'. Lo que tenemos ahora es espectacular, con una criatura disparatada reaccionando a lo que Elle dice", ha explicado.

Aunque ha admitido que la inteligencia artificial (IA) será "parte de la ecuación" pronto en el sector del cine, ha indicado que parte de lo bonito de grabar 'Predator:Badlands' fue trabajar con artistas del más alto nivel. "Hay gente que dice que las películas deberían volver a grabarse con trucos físicos. ¿Qué ha pasado con las miniaturas y cosas por el estilo? Me encanta la habilidad artística que requiere crearlas, pero también me gustan los efectos visuales increíbles. Creo que de lo que realmente se trata es de que ambas cosas funcionen juntas", ha indicado.

Esta es la tercera incursión de Trachtenberg en el universo 'Predator', tras 'Predator:La Presa' (2022) y 'Killer of Killers' (2025) (los asistentes a la San Diego Comic Con de Málaga pudieron ver esta última en su totalidad antes de disfrutar de un adelanto de 'Predator:Badlands').

En este sentido, el cineasta explica que ha tratado de sacar adelante filmes que uno "no se esperaría" de estas franquicias. "Creo que fue lo que hizo que 'Predator: La Presa' fuera tan exitosa, es una película llena de conflicto y de tensión mucho antes de que cualquiera de los elementos de la saga aparezcan", ha apuntado.

Según ha explicado, esta ha sido parte de "su fórmula". "¿Cómo podemos hacer que la gente se interese en estas historias y personajes al margen del 'depredador'?", se ha preguntado.

Aún así, cree que "las tornas volverán a girar" y que se volverán a llevar a cabo películas originales. "Aunque, sinceramente, la gente está haciendo filmes muy guays. Por eso sigue estrenándose (películas relacionadas con sagas ya existentes)".