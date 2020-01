'Érase una vez en... Hollywood', 'Succession' y 'Fleabag' triunfan en los Critics' Choice Awards 2020

Publicado 13/01/2020 11:02:42 CET

'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino en cine y las series 'Succession', como mejor drama, y 'Fleabag', como mejor comedia, en las categorías de televisión, fueron las grandes triunfadoras en la gala de entrega de los Critics' Choice Awards, que tuvo lugar este domingo 12 de enero en The Barker Hangar, Santa Mónica.

Una ceremonia que estuvo presentada por Taye Diggs en la que el filme de Tarantino se llevó el galardón a mejor película y en la que la gran sorpresa de la noche la dio el premio a mejor director ya que Sam Mendes, realizador de '1917', y Bong Joon Ho con 'Parásitos' quedaron empatados y ambos ganaron el premio. El coreano también ganó el premio a la mejor película en habla no inglesa, mientras que '1917' se hizo con los reconocimientos a la mejor fotografía y mejor montaje.

Otros premios recayeron sobre Joaquin Phoenix, mejor actor por 'Joker'; Renée Zellweger, mejor actriz por 'Judy'; y Brad Pitt, Mejor actor de reparto por 'Érase una vez en Hollywood'. El filme de Tarantino y 'Mujercitas' de Greta Gerwig ganaron por mejor guión original y mejor guión adaptado respectivamente.

Un gran ganador de la noche fue Netflix, que acumuló nueve ganardones entre los que destacan el premio a la mejor comedia para 'Yo soy Dolemite', el de 'El irlandés' de Scorsese a mejor reparto y el de Laura Dern como mejor actriz de Reparto por su trabajo en 'Historia de un matrimonio'.

Además, 'Así nos ven' se llevó una gran ovación al recibir el premio a la mejor miniserie después de ser excluida en los Globos de Oro. 'Bojack Horseman' ganó como mejor serie de animación y Toni Collette se llevó a casa el premio por su papel en el drama 'Creedme'.

HBO no se fue de manos vacías ya que Jeremy Strong ganó el premio por su rol en 'Succession' y Bill Hader hizo lo propio por su trabajo en 'Barry'. Regina King y Jean Smart fueron galardonadas por sus papeles en 'Watchmen' de Damon Lindelof, mientras que Stellan Skarsgard ganó por 'Chernobyl'.

Esta es la lista completa de ganadores en la 25ª edición de los Critics' Choice Awards:

CINE

Mejor película: Érase una vez en... Hollywood

Mejor Director: Sam Mendes, 1917 / Bong Joon Ho, Parásitos

Mejor película de acción: Vengadores: Endgame

Mejor película de animación: Toy Story 4

Mejor comedia: Yo soy Dolemite

Mejor película de terror: Nosotros**Mejor película de habla no inglesa: Parásitos

Mejor actor: Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz: Renée Zellweger, Judy

Mejor elenco: El Irlandés

Mejor actor de reparto: Brad Pitt, Érase una vez en... Hollywood

Mejor actriz de reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor fotografía: Roger Deaki, 1917

Mejor montaje: Lee Smith, 1917**Mejor guión original: Quentin Tarantino, Érase una vez en... Hollywood

Mejor guión adaptado: Greta Gerwig, Mujercitas

Mejor diseño de producción: Barbara Ling y Nancy Haigh, Érase una vez en... Hollywood

Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter, Mi nombre es Dolemite

Mejor maquillaje y peluqería: Bombshell

Mejores efectos especiales: Vengadores: Endgame

Mejor canción original: Glasgow (No Place Like Home) de Wild Rose y(I'm Gonna) Love Me Again de Rocketman

Mejor Música original: Hildur Guonadóttir, Joker

TELEVISIÓN

Mejor serie de comedia: Fleabag

Mejor serie dramática: Succession

Mejor actor de serie dramática: Jeremy Strong, Succession

Mejor actriz de serie dramática: Regina King, Watchmen

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jean Smart, Watchmen

Mejor actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup, The Morning Show

Mejor actriz de serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor actor de serie de comedia: Bill Hader, Barry

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Alex Bostrein, La maravillosa Mrs. Maisel

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Andrew Scott, Fleabag

Mejor actriz de miniserie o telefilm: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor actor de miniserie o telefilm: Jharrel Jerome, Así nos ven

Mejor actriz de reparto en una miniserie o telefilme: Toni Collette, Creedme

Mejor actor de reparto en una miniserie o telefilme: Stellan Skarsgard, Chernobyl

Mejor película para televisión: El Camino: A Breaking Bad Movie

Mejor serie de animación: BoJack Horseman

Mejor talk show: Late Night with Seth Meyers