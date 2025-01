'La estrella azul', de Javier Macipe, mejor película en los XII Premios Días de Cine

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

'La estrella azul', dirigida por Javier Macipe, ha recibido el premio a la mejor película española 2024 en la gala de los XII Premios Días de Cine, que ha tenido lugar en el Museo Nacional Reina Sofía.

A la gala acudieron varias rostros del mundo del cine y la cultura, entre ellos el actor Eduard Fernández, proclamado mejor actor español 2024 por sus papeles en 'El 47' y 'Marco', mientras que en la categoría a mejor actriz, Emma Vilarasau ha sido la premiada por 'Casa en llamas'.

El Premio El Resplandor 2024 ha sido para Zoe Bonafonte, por 'El 47'; y el premio Ha nacido una Estrella 2024, para Pepe Lorente, protagonista de 'La estrella azul'. Asimismo, el Premio El Futuro es Mujer 2024 ha recaído en Daniela Cajías, por 'Los destellos'.

En las categorías internacionales, 'La quimera', de Alice Rohrwacher, se ha alzado con el galardón a mejor película internacional; el premio al mejor actor internacional 2024 ha recaído en Paul Giamatti, por 'Los que se quedan'; y el de mejor actriz internacional 2024 para Lubna Azabal por 'Amal'.

El palmarés se ha completado con 'Segundo Premio', galardonado con el Somos Cine 2024; Premio Vida en Sombras 2024 para Javier Rebollo por 'En la alcoba del sultán'; y el premio Elegidos para la Gloria 2024 para la directora Cecilia Bartolomé; mejor documental 2024 ha sido para 'Not a pretty picture', de Martha Coolidge; y 'No other land', de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor.

Además, el Premio Banda Aparte 2024 es para 'La estafa del amor', de Virginia García del Pino; y el Premio del Público 2024 para 'Escape' de Rodrigo Cortés, mientras que la mejor película de animación 2024 ha sido 'Rock Bottom', de María Trénor; y la mejor Banda Sonora 2024, la de 'Escape', de Víctor Reyes.