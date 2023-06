Félix Viscarret plasma todas sus crisis vitales en 'Una vida no tan simple': "No merece la pena agobiarse"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Félix Viscarret "reflexiona y equilibra" todas las crisis vitales que vivió en torno a los 40 años en el plano profesional y familiar en su nueva película, 'Una vida no tan simple', protagonizada por Miki Esparbé y que se estrena en cines este viernes 23 de junio.

"Yo he tenido momentos que he estado empujando columpios en un parque a unos críos que pasaban de mí, y he pensado que tendría que estar creando algo que sea buenísimo. Y luego también he estado delante de un ordenador pensando: 'pero si me estoy perdiendo la infancia de mis hijos'", ha reconocido Viscarret en una entrevista con Europa Press.

Pese a que la película se sirve de los momentos vitales de Viscarret en la cinta, el director decide que el protagonista sea un arquitecto porque no quería que "fuera más cine dentro del cine" y cree que la profesión de arquitecto es la "perfecta" para entender la trama.

"Me gustaba que las reflexiones que tuviéramos fueran más reflexiones de cómo encontramos equilibrio en nuestra vida, entre la profesión y nuestros vínculos sentimentales, bien sea de pareja o de crianza. Si son arquitectos todo el mundo entiende, porque son como el gran ejemplo del autónomo y puede sentirse reflejado de algún modo", ha comentado.

Félix Viscarret ha recordado que durante su paternidad ha "gruñido" demasiado a sus hijos y ahora mira "para atrás" y se da cuenta de que "iba siempre como agobiado con la lengua fuera". "No merece la pena ir agobiado. Ojalá esta película ayude al que esté en ese momento vital y se ría de sí mismo y llegue a la conclusión de que no merece la pena que nos agobiemos tanto", ha precisado.

En 'Una vida no tan simple', Miki Esparbé encarna a un arquitecto que lucha por compaginar de la mejor manera su papel como padre y como profesional. "La película es una historia de alguien que está en un momento de muchas crisis, ya sea generacional, crisis profesional o de paternidad", ha afirmado Esparbé.

Por ello, tanto el actor como Viscarret confían en que la gente "conecte" con una historia que le puede resultar cercana, pese a que reconocen que hay gente que tras verla sale "tocada". "Es curioso, creo que ha dejado más tocados a los hombres que a las mujeres porque ellas entienden esa época con más ternura o humor", ha desvelado el director.

"Cada vez que entramos en una nueva fase vital hay una parte de pérdida de la fase anterior, una parte perdida, y eso puede dar pie a sentimientos más melancólicos o nostálgicos. Dejo atrás una fase anterior de juventud y entro en una nueva fase y a lo mejor me resisto, pero si aprendemos a encontrar nuestro lugar en esa nueva fase vital, habrá también algo de redención", ha explicado.

Además de Esparbé, el elenco está formado por Álex García, Ana Polvorosa y Olaya Caldera. 'Una vida no tan simple' es el quinto largometraje del director navarro, tras debutar con 'Bajo las estrellas', película ganadora del Festival de Málaga y Goya a Mejor Guión Adaptado para Viscarret y mejor actor para Alberto San Juan.