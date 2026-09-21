Ferran Adrià lleva la historia de El Bulli a la ficción con 'Genèsi': "Es de todos, es para vender el país"

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SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El cocinero Ferran Adrià lleva la historia de El Bulli a la ficción con 'Genèsi', una serie que aborda la trayectoria del restaurante y el proceso creativo, gastronómico y empresarial que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la cocina contemporánea.

El chef ha reivindicado el proyecto como una oportunidad para explicar el movimiento gastronómico español y proyectar la imagen del país. "Esta serie es de todos, es para vender el país", ha afirmado en una entrevista con Europa Press en el Festival de San Sebastián.

Ferran Adrià ha explicado que el proyecto pretende trasladar al audiovisual un fenómeno que, a su juicio, todavía no se había contado suficientemente y que va más allá de la cocina. El proyecto nace de una idea del gobierno catalán y del canal TV3 que buscan "crear una herramienta para explicar y vender Cataluña", ha señalado el cocinero.

Así, ha destacado el peso de la alimentación y todo lo que la rodea y ha puesto como referencia a Francia, que durante siglos ha utilizado la alta cocina como una vía de proyección internacional. "Tenemos que tener paciencia. No se había explicado en el mundo audiovisual todo el movimiento", ha apuntado sobre la necesidad de explicar el fenómeno gastronómico español a nivel mundial.

El propio Adrià participa en 'Genèsi' como responsable de la parte gastronómica, de los diálogos y de los contenidos relacionados con la innovación y la emprendeduría, con el objetivo de que la ficción sea lo más rigurosa posible. "Queríamos que fuera riguroso al máximo", ha señalado. En este sentido, ha cuestionado la representación de las cocinas que se hace habitualmente en algunas series, donde, a su juicio, se exageran las discusiones y los enfrentamientos.

"Esto de las broncas que a veces nos enseñan, no pasa en la alta cocina", ha asegurado, porque "no se puede hablar" en un restaurante cuando hay decenas de personas trabajando simultáneamente.

Ferran Adrià afirma que uno de los principales atractivos de la serie es que permite mostrar el proceso creativo que se desarrolló durante años en El Bulli. "Pocas veces has visto un proceso creativo largo y que se vea", ha explicado, al considerar que el cine y la televisión suelen mostrar el resultado de una creación, pero no su desarrollo. 'Genèsi' recrea 70 elaboraciones seleccionadas entre los 1.846 platos que se cocinaron en El Bulli.

El cocinero ha destacado también la interpretación de Miquel Fernández, que encarna al propio Adrià en la ficción y cuya capacidad para reproducir su forma de hablar le sorprendió especialmente. "Yo estaba en casa viendo la serie y aparece Miquel en una escena hablando, y en ese momento mi mujer me dijo '¿pero qué estás diciendo' y le dije que no era yo. Lograr esto es alcanzar el máximo nivel", ha elogiado.

La ficción incluye la visita de Robert de Niro a El Bulli, un episodio que, según Adrià, ocurrió realmente. El actor pidió una mesa para él y su mujer, por lo que el restaurante abrió un domingo especialmente para ellos.

"Estuvimos hasta las nueve de la noche hablando allá", ha recordado el cocinero, que ha asegurado que lo que se muestra en la serie sucedió en la realidad, aunque "fue más fuerte". "Yo tenía dos ídolos, que eran Cruyff y Robert de Niro", ha confesado.