FlixOlé celebra el centenario de Aurora Bautista con dos estrenos y una colección especial

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del centenario de la actriz Aurora Bautista, figura clave del cine español, FlixOlé lanza una colección con sus películas más emblemáticas, incluyendo dos estrenos en la plataforma de streaming: 'Divinas palabras' y 'Los pasajeros'.

FlixOlé reivindica así la filmografía de la intérprete con una colección en la que destacan títulos como 'Locura de amor', cinta dirigida por Juan de Orduña que supuso su debut en la gran pantalla con tan solo 23 años, 'Condenados', bajo las órdenes del cineasta Manuel Mur Oti, o 'La tía Tula' de Miguel Picazo, considerado como el gran papel de su carrera.

Además, la plataforma de referencia del cine español estrena dos títulos de su etapa de madurez: 'Los pasajeros', dirigida por José Antonio Barrero, una atípica cinta de terror junto a Paul Naschy, y la adaptación de la obra de Valle-Inclán 'Divinas palabras', que protagonizó junto a Ana Belén y Francisco Rabal bajo las órdenes de José Luis García Sánchez.

UNA EXTENSA CARRERA

Tras 'Locura de amor', cinta en la que debutó sin tener experiencia previa en el mundo del cine, Bautista continuó colaborando con la compañía CIFESA y su director Juan de Orduña en dos películas más: 'Pequeñeces' y 'Agustina de Aragón', ambas estrenadas en 1950. Su admiración por el filme de Manuel Mur Oti 'Cielo Negro' llevó a la actriz a protagonizar ese mismo año su filme 'Condenados'.

Más adelante, se embarcó en proyectos como 'La gata' o 'Teresa de Jesús', de nuevo bajo las órdenes de Juan de Orduña, tras lo cual llegó uno de los proyectos más importantes de su carrera: 'La tía Tula', cinta de 1964 dirigida por Miguel Picazo, en la que cambió el registro que siempre la había caracterizado para interpretar a una mujer de personalidad, pero también frágil y reprimida ante el deseo.

Durante los siguientes años trabajó en producciones en México e Italia, para volver a España mediados de los 70 con películas como 'Una vela para el diablo' de Eugenio Martín o 'Los pasajeros' de José Antonio Barrero.

Tras un periodo de inactividad en la gran pantalla, trabajó en títulos clave del cine español como 'Extramuros', de nuevo bajo la dirección de Miguel Picazo, 'Divinas palabras' o la inolvidable comedia 'Amanece, que no es poco' de José Luis Cuerda. En estos dos últimos títulos incorporó a su registro una vis cómica que posteriormente desarrolló en 'Hermana, ¿pero qué has hecho?' y 'Adiós con el corazón'.

La película de José Luis Garci 'Tiovivo c.1950' fue su último papel, en la que trabajó junto a un elenco formado por más de 60 intérpretes, muchos de ellos leyendas del cine español.