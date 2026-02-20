FlixOlé homenajea a Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026, con cuatro estrenos y una colección especial - FLIXOLÉ

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé rinde homenaje Gonzalo Suárez, que recibirá el Goya de Honor en la 40.ª edición de los premios el día 28 de febrero, con una colección especial en la que destacan cuatro películas restauradas. Se trata de 'Aoom', 'Morbo' y 'Mi nombre es sombra', que llegarán a la plataforma este viernes 20 de febrero, y la ópera prima del director, 'Ditirambo', cuya fecha de estreno está aún por determinar.

Próximo a la vanguardista Escuela de Barcelona, Suárez apostó desde el inicio de su carrera por un cine experimental y arriesgado, profundamente ligado a la literatura y alejado de la cotidianeidad y los convencionalismos. Su filmografía se caracteriza por no buscar encontrarse con la realidad, sino expandirla, desbordando los márgenes de la narrativa tradicional.

El próximo 28 de febrero, durante la gala de la 40.ª edición de los Premios Goya el cineasta recibirá el Goya de Honor en reconocimiento a una trayectoria marcada por la coherencia artística y la independencia. Con motivo de esta distinción, FlixOlé estrena cuatro películas imprescindibles del director restauradas por el propio servicio de streaming: 'Ditirambo', 'Aoom', 'Morbo' y 'Mi nombre es sombra'.

Estos estrenos completarán una colección especial dedicada al cineasta compuesta por 13 películas, la serie de 1985 'Los pazos de Ulloa' y el documental 'Gonzalo Suárez: 90 años remando al viento', un recorrido por la vida y obra del realizador. Entre los títulos que componen la colección destacan filmes como 'Remando al viento' (1988), Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y ganadora de seis premios Goya, o 'El detective y la muerte' (1994), una singular revisión del cine negro que aborda temas como el poder, la corrupción, el destino y la inexorabilidad de la muerte.

'DITIRAMBO', 'AOOM', 'MORBO' Y 'MI NOMBRE ES SOMBRA'

Suárez dio el salto a la dirección en 1969 con 'Ditirambo', asumiendo también el protagonismo ante la cámara junto a Charo López. La película sigue a un detective envuelto en un caso lleno de intriga, al tiempo que cuestiona los límites entre ficción y realidad. Un salto al vacío que abrió una vía alternativa del audiovisual de finales de los años sesenta, reivindicando la experimentación y libertad creativa.

'Ditirambo' se incluirá en el catálogo de FlixOlé próximamente, aunque su fecha de estreno en la plataforma está aún por determinar. Por su parte, 'Aoom', 'Morbo' y 'Mi nombre es sombra' estarán disponibles a partir de este viernes 20 de febrero.

Filmada sin un guion previo, 'Aoom' (1970) refleja el afán de Suárez por desdibujar las fronteras entre géneros y su gusto por la improvisación. A medio camino entre el humor absurdo, la ciencia ficción, el romanticismo y la tragedia, la película narra la historia de un actor que, hastiado de su existencia, decide abandonar su cuerpo e instalarse en el de una muñeca. La película, convertida con el tiempo en obra de culto, es también célebre por la fascinación que despertó en el cineasta Sam Peckinpah, marcando el inicio de una amistad que duraría hasta la muerte del estadounidense.

'Morbo' (1972), protagonizada por Ana Belén y Víctor Manuel, construye un inquietante relato sobre la pulsión erótica y la violencia latente en unos recién casados que pasan su luna de miel aislados en un bosque que parece observarles. Por su parte, 'Mi nombre es sombra' (1996) revisita el mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, reformulando el clásico para reflexionar sobre la identidad, la dualidad y los monstruos íntimos que habitan en cada individuo.