Gael García Bernal protagonizará la nueva película de M. Night Shyamalan

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

M. Night Shyamalan ya está preparando su próxima película y, si bien no se conocen demasiados detalles sobre el proyecto, parece que el director ha encontrado a su protagonista. Gael García Bernal encabezará el proyecto, que también contará con Ken Leung, Nikki Amuka-Bird y Abbey Lee.

Tal como señala Deadline, el intérprete se ha unido al reparto, convirtiéndose así en el primer actor latino que protagoniza una cinta de Shyamalan. Por el momento se desconoce a qué personaje dará vida.

Los rumores en torno a un nuevo proyecto de Shyamalan surgieron en mayo, y ese mismo mes el director lo confirmó en Twitter. "He comenzado el casting de mi nueva película, que filmaremos tan pronto como sea posible. He estado abrumado por las audiciones. Grabadas en todas partes de todo el mundo. Con actuaciones increíbles. El talento ha sido extraordinario. ¡Gracias por hacer esta audición para mí! Estoy realmente conmovido", escribió.

I have begun casting my new film which we will shoot as soon as it is safe. I have been overwhelmed by the auditions. Recorded in homes all around the world. With such staggering numbers. The talent has been extraordinary. Thank you for auditioning for me! Truly moved.