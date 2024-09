Galder Gaztelu-Urrutia repite fórmula exitosa en 'El hoyo 2': "Estaba claro que no saldríamos mejores de la pandemia"

SAN SEBASTIÁN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Galder Gaztelu-Urrutia regresa a Netflix de la mano de 'El hoyo 2', la segunda parte de una cinta que aborda la distribución de la riqueza y que logró el éxito al coincidir su estreno en tiempos de pandemia, lo que la llevó a colocarse número 1 en el mundo en la plataforma.

"Eso de que saldríamos mejores después de la pandemia, no sé quién lo dijo, pero estaba claro que no sería así", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película el próximo viernes, 4 de octubre.

El realizador asegura que 'El hoyo' funcionó porque se habla de temas "universales" y se demuestra el egoísmo del ser humano. "Se habla de temas sobre los que llevamos discutiendo desde que nos pusimos en pie, como la distribución de la riqueza. Y seguirá funcionando porque el egoísmo es una ventaja evolutiva muy deficiente", ha señalado.

Galder Gaztelu-Urrutia reconoce que no se esperaba "ni por asomo" el éxito de la primera parte, ya que cuando se estrenó no hizo mucho ruido y en algunos festivales ni siquiera la seleccionaban. Sin embargo, el 'boom' llegó de la mano de la pandemia. "En salas, la estrenamos a finales del 2019, y honestamente no tuvo mucho éxito, pero en febrero de 2020 se estrenó en Netflix y no podíamos imaginar ser número uno mundial", ha comentado.

Pese al éxito de la primera parte, el cineasta asegura que la única presión que ha tenido en 'El Hoyo 2' ha sido mantener la esencia de la cinta y ampliar ese universo con personajes "más profundos" y más acción. "La primera parte me generaba dolores de cabeza e insomnio, pero después de que funcionara, evidentemente hay una ventaja y es que hay interés en ver la segunda", ha explicado.

"Teníamos que hacer una película más espectacular, con más acción, con más terror, con más giros y con más preguntas. Hay algunas que contestamos y hay otras que dejamos abiertas", ha adelantado.

Esta segunda parte trae algunas novedades, como los protagonistas de la misma. En esta ocasión está protagonizada por Milena Smit, Hovik Keuchkerian, además de Óscar Jaenada o Natalia Tena. El director agradece la colaboración de los dos principales protagonistas a la hora de completar los personajes. "Tanto Milena como Hovik hicieron aportaciones buenísimas al guion. Por ejemplo, el actor me dijo que su personaje podría retratar a un bebé gigante ignifugo, y la verdad es que me pareció una idea maravillosa", ha desvelado.

"Lo que me encanta tanto de Milena como de Hovik es la capacidad que tienen de esconder sus sentimientos. Si no te lo dicen, no sabes exactamente lo que están pensando, lo cual para mí es una virtud enorme para una actriz o un actor. Pueden ser duros, fríos, distantes y a la vez frágiles. Necesitamos ese tipo de actrices para afrontar estos personajes tan contradictorios y que están continuamente cambiando de estilo", ha enfatizado.