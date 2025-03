Gemma Blasco narra 'La Furia' de una víctima de una violación: "No denunciar no te hace menos víctima"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Gemma Blasco estrena este viernes su nueva película, 'La Furia', en la que narra la parte "oscura y visceral" de la violencia sexual y en la que se aleja de la "revictimización" de las víctimas.

"No denunciar no te hace menos víctima. Nos tenemos que preguntar por qué no están denunciando los casos las víctimas y es porque hay una violencia institucional tremenda. Denunciar es todo un proceso en el que te expones, te revictimizan y es complicadísimo. Hay que preguntarse las razones por las que no se dan las denuncias y no decir a las víctimas 'Tenías que haber denunciado'", ha señalado la realizadora en una entrevista con Europa Press.

Blasco ha lamentado la reacción de la sociedad cuando preguntan a una víctima por qué no ha denunciado. "Alucino con que todavía sigamos en este punto", afirma. La cineasta cuenta que 'La Furia' nace de las ganas de "encontrar referentes" que cuenten la mirada "oscura y visceral" de la violencia sexual.

"Tenía ganas de hacer algo que saliera de las entrañas y que contara una violación sin el proceso de sanación. Quería una historia que desgranase la oscuridad del proceso traumático y cómo esto afecta a una misma", apunta.

'La Furia', según la cineasta, no "revictimiza" al personaje encarnado por Ángela Cervantes, que sufre una violación a manos de un hombre al que no ve su rostro, en una escena marcada por el negro de la pantalla y por el sonido de la víctima. "Hay cierta fragilidad en la película, pero no es el motor principal. Huímos de la delicadeza", advierte Blasco.

En relación con dicha escena, defiende la decisión porque "no es momento de circo" y busca ser respetuosa con las posibles víctimas que se vean reflejadas en la película. "No quería hacer un espectáculo. Creo que el sonido es una herramienta poderosa porque el espectador se imagina la situación y completa la escena", aclara.

Al inicio del proyecto, Blasco recuerda las dudas en torno a la financiación, si bien señala que "la explosión del 'Me Too'" facilitó el camino para que el proyecto viese la luz. En este sentido, agrega que "todavía falta que explote del todo" y apunta a que si no se ha logrado es por una cuestión de "jerarquías y contextos de poder".

"Todavía no tenemos muy claro cómo hay que desmontar esta situación. Espero que suceda, aunque es complicado por cómo está montado a nivel sistémico", ha explicado.

PASO EXITOSO POR MÁLAGA

La película ha pasado por la Sección Oficial del Festival de Málaga, donde ha logrado tres galardones: mejor montaje, mejor actor de reparto para Àlex Monner y la Biznaga de Plata a mejor interpretación femenina para Ángela Cervantes.

La actriz, que también ha atendido a Europa Press, destaca su aprendizaje ante una "tragedia" de este tipo, un sentimiento que para ella ha sido "revelador" para no coartar sus emociones y experimentar con la rabia, enfado, ira y asco. "Hacer esta película es un regalo porque pocas veces hay este tipo de personajes", afirma.

Además, ha recordado el "shock" del público malagueño al ver la película durante la cita cinematográfica. "Es bonito que esta película sorprenda y tiene algo diferente al resto y eso es un valor a destacar", ha señalado.

La actriz comparte protagonismo con Monner, que es el encargado de intentar ayudar a su hermana aunque sin mucho éxito. "Cuando se entera, su mundo se le parte por la mitad y aparece esa mentalidad ultra protectora y la violencia. Y se pone en el centro de la ocasión sin dejar espacio para ver y entender a su hermana", detalla.