C.Valenciana y Baleares, contra el "cambio de criterio" del Ministerio en las ayudas a las salas de la cine

Archivo - La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA/PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Valenciana y Baleares han mostrado su disconformidad con la decisión del Ministerio de Cultura de reclamar ayudas detinadas a las salas de cine a un total de seis comunidades autónomas por valor de más de 3 millones de euros debido a un cambio de criterio.

Concretamente, Baleares presentó este martes un recurso de reposición contra la resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en defensa de las ayudas a las salas de cine.

Según el Gobierno balear, el conflicto deriva de una discrepancia en la interpretación administrativa. El Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) publicó la convocatoria de ayudas el 30 de diciembre de 2025, cumpliendo el requisito de efectuarla antes de finalizar el año. Estas ayudas iban destinadas a cubrir gastos realmente ejecutados por las salas durante el ejercicio 2025 y la resolución de concesión se dictó el 26 de marzo de 2026.

Sin embargo, el ICAA considera ahora que la resolución de concesión debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2025 y, en lugar de exigir un reintegro efectivo de los fondos de 2025 ya ejecutados, aplica la figura del remanente para descontar esa cantidad (188.888 euros) de la partida asignada para 2026.En la práctica, para el Govern, esta decisión bloquea la llegada de los 189.732 euros previstos para la convocatoria de este año.

El Govern discrepa de este criterio y defenderá en su recurso que la gestión del ICIB se ha ajustado plenamente a derecho, respetando el destino final de los fondos y la tramitación administrativa correspondiente. En caso de que el ICAA desestime el recurso de reposición, el Ejecutivo autonómico evaluará las diferentes opciones y pasos jurídicos a seguir.

El conseller Jaume Bauzá ha trasladado un mensaje de tranquilidad y apoyo firme a las salas de cine, remarcando que se trata de un conflicto de interpretación administrativa entre instituciones que en ningún caso deriva de ningún incumplimiento por parte de los beneficiarios.

Además, el conseller ha garantizado que, en el caso de que el Gobierno central no transfiera finalmente esta partida, el Ejecutivo autonómico cubrirá el importe con fondos propios para asegurar que el sector cinematográfico balear no sufra las consecuencias.

Según han añadido, agotarán todas las vías de negociación y alegaciones para proteger el tejido cultural y defender la financiación que corresponde a las salas de cine del archipiélago.

Mientras, la Asociación de Empresas de Cines de Baleares considera que la medida del ICAA resulta "desproporcionada" y pide que se revise esta situación y se evite que las salas cinematográficas del archipiélago se vean perjudicadas por una cuestión administrativa.

Mientras, la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat valenciana, Carmen Ortí, ha anunciado este miércoles "actuaciones jurídicas y administrativas" para reclamar "la financiación que corresponde a las salas de cine de la Comunitat Valenciana y evitar que las consecuencias recaigan sobre las empresas y entidades del sector".

"Las salas de cine valencianas no son responsables de esta situación y no pueden resultar perjudicadas por cambio de criterio del Gobierno de España", ha remarcado Ortí en un comunicado.

La Comunitat Valenciana tiene asignados 1.070.370,37 euros procedentes de la distribución territorial acordada en 2025 para apoyar a las salas de cine y fomentar la creación y fidelización de públicos. El Institut Valencià de Cultura publicó su convocatoria el 29 de diciembre de 2025, dentro del plazo establecido y de acuerdo con las indicaciones trasladadas para su tramitación.

Sin embargo, según expone la administración autonómica, "una interpretación posterior de la Intervención estatal considera ahora que no era suficiente con publicar la convocatoria antes de finalizar 2025, sino que también debía haberse resuelto y comprometido todo el gasto antes del 31 de diciembre".

"La aplicación sobrevenida de este criterio supone descontar el remanente de la financiación correspondiente a 2026 y pone en riesgo la llegada de una nueva dotación estatal para las salas valencianas", agregan.

La consellera ha calificado de "inaceptable" que las reglas aplicables a unas ayudas puedan modificarse cuando las comunidades autónomas ya han organizado y publicado sus convocatorias conforme al calendario y a las instrucciones recibidas.

En la misma línea, la responsable de la política cultural del Consell ha lamentado "la incertidumbre generada por el Gobierno central entre las empresas exhibidoras y ha afirmado que la Generalitat quiere transmitir tranquilidad, sosiego y seguridad".

"Vamos a defender a las salas, vamos a ejercer las acciones oportunas y no vamos a permitir que un cambio de criterio del ministerio ponga en peligro su actividad", ha puntualizado.

En concreto, la Generalitat está trabajando para presentar alegaciones, requerimientos y los recursos necesarios para exigir que se respeten las condiciones vigentes cuando se convocaron las ayudas y que la Comunitat Valenciana reciba la financiación que le corresponde.

Además de las acciones a nivel jurídico, se ha establecido una "estrategia de cooperación institucional" con las demás comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones representativas de la exhibición cinematográfica.

"INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA SOBREVENIDA"

"No estamos ante un problema causado por las salas, sino ante una interpretación administrativa sobrevenida que afecta a varias comunidades autónomas. Por eso debemos actuar de manera coordinada, compartir argumentos y defender una solución común", ha declarado Ortí.

La Generalitat solicitará una interlocución directa con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda para intentar alcanzar una solución que garantice la continuidad de las ayudas.

Desde el departamento de Cultura se está en contacto con Avecine, con las salas solicitantes y con las demás organizaciones representativas del sector para explicar la situación, conocer directamente su impacto y establecer una estrategia común.

"Las salas han presentado sus solicitudes de acuerdo con las bases y han confiado legítimamente en una convocatoria pública. No han hecho nada incorrecto y no deben soportar las consecuencias de un cambio de criterio sobrevenido", ha explicado la consellera.

Ortí ha asegurado que el Institut Valencià de Cultura mantendrá una comunicación directa con las asociaciones empresas afectadas y se trabajará junto a ellas para evaluar las consecuencias concretas de la decisión estatal. "Queremos que las salas sepan que no están solas", ha indicado.

Y ha avanzado que si el Gobierno de España no ofrece una solución, la Generalitat estudiará las fórmulas presupuestarias necesarias para reclamar un aumento de consignación en las ayudas de 2027 para mantener el nivel de apoyo al sector.

Finalmente, la titular de Cultura ha reafirmado "el compromiso" del Consell con las salas de cine y con el mantenimiento de las políticas públicas de apoyo a la exhibición cinematográfica porque "las salas son una parte esencial del tejido cultural valenciano, generan empleo, garantizan el acceso al cine y mantienen una oferta cultural que llega a todo el territorio. La Generalitat no las va a dejar caer".