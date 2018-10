González-Sinde promete poner en marcha las ayudas en las próximas semanas

Actualizado 27/01/2010 16:45:08 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dijo que el Ministerio de Cultura está de enhorabuena, después de que la Comisión Europea haya aprobado, tras dos meses de bloqueo, el sistema español de ayudas al cine, lo que permitirá poner en marcha los mecanismos para convocar las ayudas al cine en las próximas semanas.

"Tiene que contar el acceso a la cultura, de modo que agilizaremos el proceso lo más posible y dentro de los plazos que marca la Ley", dijo la ministra, quien consideró que la decisión de Bruselas es "muy positiva y muy esperada para todo el sector cinematográfico". "Nos va a permitir ponernos en marcha como habíamos previsto", dijo en declaraciones a los medios tras visitar la exposición dedicada a Maruja Mallo, que se exhibe en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

González-Sinde, quien avanzó que en las próximas semanas se irán publicando en el Boletín Oficial del Estado las diferentes convocatorias de ayudas, quiso remarcar que en las observaciones, la comisión ha destacado la importancia de la Orden en cuanto a que "facilita la diversidad cultural y la distribución y la producción de esa variedad de películas españolas que componen nuestro cine". "De lo que se trata, la esencia, es que se hagan mejores películas, que lleguen al público de la mejor manera posible", señaló.

Aunque no hay fecha precisa de cuándo se empezarán a publicar las ayudas, González-Sinde remarcó que las nuevas comisiones que decidirán el reparto de subvenciones "ya están creadas, de modo que hemos ido adelantando el trabajo para estar listos cuanto antes a lanzar el sistema que esperamos sea positivo".

Respecto a la postura de la plataforma 'Cineastas contra la Orden', la ministra recordó que su Departamento "siempre ha tenido las puertas abiertas a un diálogo continuo y fluido con cineastas de toda naturaleza".

"Se abrió un procedimiento por el que todos los profesionales podían hacer sus alegaciones y, de hecho, muchas sugerencias de 'Cineastas contra la Orden' se han incorporado al texto", como es el caso de que a la taquilla se sume ahora el recuento de los espectadores de festivales. La semana pasada, el director general del ICAA, Ignasi Guardans, se reunía con los directores de los festivales para "agilizar" ese mecanismo de recuento de espectadores.

CINE EXPERIMENTAL

"Esa es una medida muy positiva y constructiva, que los 'Cineastas contra la Orden' han propuestos", consideró la ministra, remarcando que Cultura espera que las medidas para mejorar el cine nacional se demuestren "día a día". "Ni mucho menos vamos a dejar de apoyar al cine más experimental o más arriesgado, porque es el que permite que se avance en el lenguaje cinematográfico y que éste evolucione", remarcó, agregando que "cada tipo de cine cumple una función". "Todas las piezas en el cine son importantes. Es un puzzle, y si falta una de las piezas, el cine no funciona", aseveró.

González-Sinde, quien puntualizó que la Orden ya no puede ser modificada, "si no nunca sacaremos las ayudas y eso no sería positivo", subrayó que Cultura seguirá escuchando a todos los sectores.

UN BUEN AÑO PARA EL CINE

Gracias a la luz verde de Bruselas a la Orden, González-Sinde precisó que permitirá que 2010 "sea de nuevo un buen año para el cine español". "El año 2009 ha sido muy bueno en cifras. El último trimestre, el cine español ha catapultado las cifras de asistencia a salas", remarcó, recordando que se han dado fines de semanas en los que "el 80 por ciento de la taquilla lo han hecho películas españolas".

"Ese entendimiento con el público es muy importante porque, finalmente, todas las ayudas que se dan en el Ministerio de Cultura van destinadas a que los ciudadanos tengan acceso a la cultura", concluyó.