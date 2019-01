Guionistas nominados a los Goya reclaman más ayudas en el proceso creativo

Publicado 14/01/2019 16:42:32 CET

Guionistas nominados a Mejor guion original y adaptado en la 33 edición de los Premios Goya consideran necesaria mayor financiación durante el proceso creativo. Así lo han manifestado este lunes 14 de enero en el encuentro 'Guiones de Goya', organizado en Madrid por el sindicato de guionistas alma, Fundación SGAE y la Academia de Cine.

"La potencia que tiene ganar un premio es que ganas más fuerza de negociación, que el guionista pueda revertir este tipo de premios en poder cobrar más, Y no lo digo desde la arrogancia de hacerte rico, porque creo que nunca un guionista se ha hecho rico en España, sino desde el punto de pode vivir medianamente holgado. Escribir es una cosa muy desgastante en la que convives con dudas constantemente y no tienes un horario. Un guionista se puede sentir una mierda muchos días y creo que eso hay que cobrarlo", ha reivindicado Diego San José, guionista de 'Superlópez'.

El encuentro ha contado con la presencia de los nominados a Mejor guion original Javier Fesser y David Marqués, por 'Campeones'; Arantxa Etxebarría, por 'Carmen y Lola'; y Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por 'El Reino'.

Asimismo, han estado presentes por su candidatura a Mejor guion adaptado el propio San José y Borja Cobeaga por 'Superlópez'; Natxo López por 'Jefe'; y Álvaro Brechner por 'La noche de 12 años'.

Por su parte, Brechner añade que "un guionista nunca sabe si tiene trabajo realmente". "La sensación de que estás invirtiendo años en algo que no sabes si se va a hacer o no, existe. Esa sensación de inseguridad de no sabe si estás haciendo un trabajo es tremenda porque con cierta edad y con cierta trayectoria deberíamos estar más protegidos. Es increíble la dificultad que genera en el sector tener esa desconfianza", ha confesado.

En este sentido, Arantxa Etxebarría ha explicado que la visibilidad que otorgan lo premios, en su caso, le permitirá rodar otra película. "Ser dirección novel o guion novel y estar nominado para mi implica visibilidad. Uno escribe muchos guiones pero es muy difícil hacer una segunda película sin haber rodado una", ha indicado.

En el caso de 'Carmen y Lola' el proceso creativo ha durado seis años. Etxebarría ha recordado las dificultades que atravesó mientras la realizaba en lo que ha definido como "un viaje emocional".

"Soy una mujer y soy vasca. He tenido que crear un vínculo con las familias. No había chicas gitanas lesbianas en las asociaciones por lo que me metí en chats LGTB con el nick 'gitanawapa'. A la semana una chica me preguntó que de qué familia era. Con ella y con 15 chicas más empecé una relación de dos años. Cuando les pasaba el guion me decían aquello que era 'de payos", cuenta la directora nobel que asegura que el guion pertenece también a todas ellas.

Para Marqués, guionista junto a Fesser de 'Campeones', el proceso creativo comenzó en el año 2012 cuando "sin tener ni idea ni de discapacidad ni de baloncesto", se encontró con un equipo de persona con discapacidad de Valencia, que le contó sus historias.

"Vi todo eso y quise que fuera lo más divertido posible. No quería caer en el paternalismo. Empecé a moverlo y ningún productor quería hacerlo hasta que di con la productora para la que trabaja Fesser. Entonces entró Javier y fue un proceso a cuatro manos", asevera.

Fesser asegura que cuando recibió el guion de Marqués, tuvo claro que pertenecía a su "mundo". "Siempre quise encontrar un guion de alguien que estaba hecho para ti. Tras ver el trabajo de David hice mi versión definitiva. Lo hicimos a raíz del casting. No estábamos hablando de personaje, sino de personas", apostilla.

Por su parte, Sorogoyen y Peña, guionistas de 'El Reino', recuerdan que conforme escribían el guion, tenían claro que el protagonista tenía que ser Antonio de la Torre. "Teníamos claro que iba a ser Antonio y él también quería serlo. Él es periodista ates que actor y por eso se sumó al carro rápidamente. Es un maestro en hacer del español medio", asegura Peña.

Además, ha explicado el proceso documental que han llevado a cabo durante el rodaje. "Cuando nos encargaron un thriller estábamos muy descontentos con los casos de corrupción que había en España y como no podíamos quemar Madrid decidimos contarlo en una peli. Consumimos tertulias políticas como si fueran un culebrón para poder hablar con rigor y con esto entregamos la primera versión", añade.

Brechner, guionista de 'La noche en 12 años', también tuvo que investigar para contar una historia "basada en hechos reales". En las entrevistas que tuvo con los protagonistas reales de su historia, se percató de la "pérdida del lenguaje" que habían sufrido por estar encerrados.

"Al volver de las entrevistas y ponerme a escribir me di cuenta de que nada tenía sentido. Partí de la base de hacer un guion asado en el silencio. Fue un proceso muy difícil para mi, era una historia con mucha potencia", concluye.