'La habitación de al lado' de Almodóvar lidera las nominaciones de la Academia de Cine Europeo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine Europeo ha anunciado este martes los nominados a los 37º Premios de Cine Europeo, entre los que destaca 'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, y 'Emilia Pérez', protagonizada por Karla Sofía Gascón, con cuatro nominaciones cada una. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de premios el 7 de diciembre en Lucerna, Suiza.

Ambas películas han sido nominadas a mejor película europea, dirección y guión, así como a mejor actriz para Karla Sofía Gascón y Tilda Swinton. Le siguen con tres nominaciones, 'The seed of the sacred fig' y 'The girl with the needle'.

En concreto, Almodóvar es candidato a hacerse con el premio a mejor director europeo y a mejor guionista. A la primera categoría están Andrea Arnold por 'Bird', Jacques Audiard por 'Emilia Pérez', Mohammad Rasoulof por 'The seed of the sacred fig' y Maura Delpero por 'Vermiglio'.

En la categoría de guionistas, los rivales del cineasta español serán Jacques Audiard, Magnus von Horn & Line Langebek por 'The girl with the needle', Rasoulof y Coralie Fargeat por 'La sustancia'.

Además de 'La habitación de al lado', España también estará representada por 'El sueño de la sultana', de Isabel Herguera' y por 'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba y Javier Mariscal, que optan a mejor película europea.

En dicha categoría también compiten 'La sustancia', 'Bye bye Tiberias', 'Dahomey', 'Emilia Pérez', 'Flow', 'In limbo', 'Living Large', 'No other land', 'Savages, 'Vermiglio', 'Soundtrack to a coup d'etat' y 'The seed of the sacred fig'. Por primera vez este año, según las nuevas reglas anunciadas el verano pasado, las películas nominadas a mejor documental europeo y mejor película de animación también son elegibles en la categoría de mejor película europea.

En el apartado de mejor actriz, además de las mencionadas Tilda Swinton y Karla Sofía Gascón, las otras nominadas son Renate Reinsve por 'Armand'; Trine Dyrholm por 'The girl with the needle'; y Vic Carmen Sonne por 'The girl with the needle'.

A mejor actor aspiran al galardón Franz Rogowski por 'Bird', Ralph Fiennes por 'Cónclave', Lars Eidinger por 'Dying', Daniel Craig por 'Queer' y Abou Sangare por 'Souleymane's story'.

Por último, en la categoría a Mejor Documental Europeo aspiran al premio 'Bye bye Tiberias', 'Dahomey','In limbo', 'No other land' y 'Soundtrack to a coup d'etat'.