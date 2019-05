Imanol Arias regresa al teatro: "No soy una figura del teatro, tengo mucho que aprender"

Publicado 07/05/2019 19:26:55 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El actor Imanol Arias vuelve al teatro para protagonizar la obra 'El coronel no tiene quien le escriba', una adaptación de Natalio Grueso del texto de Gabriel García Márquez dirigida por Carlos Saura y que llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid el próximo 15 de mayo.

Arias interpretará el papel del coronel, un veterano de guerra que espera la llegada de una carta en la que aprueben su pensión, necesaria para continuar viviendo. El propio Arias asegura que el personaje original de García Márquez es algo mayor que él, aunque han adaptado la edad del actor. "Al aceptar este trabajo había que decidir qué hacer con la edad. Yo soy mayor, pero el personaje es algo mayor que yo. Ante la posibilidad de hacer una caracterización, decidimos que tenía mi edad", ha explicado Arias.

El intérprete regresó el pasado verano al teatro después de casi veinte años con la obra 'La vida a palos', ahora vuelve a subirse al escenario. "No soy una figura del teatro porque he estado fuera mucho tiempo, tengo mucho que aprender", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que tiene la "necesidad" de cubrir esta etapa "con mucha tranquilidad".

"En el teatro no tengo que ir rápido, me siento mucho más joven", ha dicho el actor. "No aspiro a nada, no espero grandes alabanzas ni grandes derrotas", ha declarado el intérprete.

En cuanto a trabajar por primera vez con el director Carlos Saura, Arias asegura que es "curioso" ponerse a sus órdenes. "No es un director al uso, es muy sabio. Saura tiene mucha ironía, porque tiene mucha experiencia en la vida, es un buen colega de viaje", ha afirmado.

Como su personaje el coronel, quien esperaba la carta de su pensión, Arias también tiene como deseo personal que desaparezca el hambre entre los seres humanos. "El mundo tiene muchos problemas, pero hay uno que no aguanto, la precariedad que tienen millones de personas". Además ha destacado "el papel de los jóvenes" en este sentido y confía en que "el planeta tenga solución".