Jean Reno presenta 'Un asunto privado' y lamenta la muerte de Isabel II: "Era el cemento de la sociedad inglesa"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 16 de septiembre llega a Amazon Prime Video 'Un asunto privado', la nueva serie española del servicio de streaming que está protagonizada por Jean Reno y Aura Garrido. Un thiller ambientado en la Galicia de los años 40 que los actores han presentado en Madrid poco después del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Un fallecimiento que marca el fin de una era y que a Reno le toca de cerca puesto que está casado con la actriz británica Zofia Borucka. "Isabel fue como el cemento de la sociedad inglesa", asegura, "me enteré de lo que ocurrió ayer al mediodía y me quedé muy impactado".

El intérprete se deshace en alabanzas a Isabel II pese a que su país, Francia, sea tradicionalmente republicano. "Me acuerdo de una vez que fuimos a una recepción de la embajada de Inglaterra en París y vi cómo los ingleses estaban alrededor de esa mujer. Era muy importante, muy importante", rememora.

"Cuando ves su destino, de dónde viene y cómo agarró el país y trabajó para él... Toda su vida está documentada y se ve cómo trabaja para el país y solo para el país". De hecho, el actor pone en duda que su sucesor, Carlos III, sea capaz de igualar su labor. "No sé cómo será el príncipe Carlos, vamos a dejarle hacer antes de juzgarlo. Va a ser difícil seguramente", señala.

Isabel II fue, entre otras muchas cosas, un ejemplo de mujer empoderada. Algo de lo que también hace gala 'Un asunto privado', cuya protagonista es Marina (Aura Garrido), una intrépida mujer que sueña con ser policía y seguir el ejemplo de su padre, pero a quien la sociedad de hombres en la que vive se lo impide. "Ella está luchando contra una serie de prejuicios que le caen encima en su medio, en su ambiente", indica Ángela Molina, que da vida a la madre de Marina.

"Pero su libertad está tan por encima de todo eso y ahí radica la fuerza del personaje", continúa la veterana actriz, "cuando alguien tiene clara su propia voz, lo que quiere y lo que siente que es para ella algo a lo que tiene que hacer frente, que sabe que tiene que vivir y que eso le corresponde por cómo es, al final arrasa con todo sin una voluntad de arrasar. Se manifiesta tal y como ella es. Y en esta época asustaba".

En este sentido, también critica a quienes atacan series como 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' por el hecho de tener protagonistas femeninas fuertes: "Qué tontería, qué más da que sea un personaje u otro". Por su parte, Garrido confirma que le gustaba la serie "porque tiene una mirada y una opinión sobre lo que pasaba en aquella época".

A esta reflexión se une Reno, que aceptó el proyecto, entre otras razones, por su fuerte carga social y feminista. "Me interesaba hablar de la evolución de la mujer, de su libertad, que en esa época no había", apunta el actor. "Hay que poner por delante la libertad. ¿Qué podemos hacer? No nos podemos quedar atrás, no podemos parar. Tenemos que continuar y abrir las mentes a la gente para que sea menos imbécil, para que sea más humana. Pienso que la serie es una joya, es formidable porque tiene de todo para, en el fondo, hablar de algo tan importante como es la libertad de la mujer y del ser humano", reclama el actor en un alegato en favor de la igualdad.

TRABAJAR EN ESPAÑA

Para Reno, 'Un asunto privado' no es su primer trabajo en español. En los últimos años se le ha podido ver en la industria nacional protagonizando la película '4 latas' de Gerardo Olivares y el cortometraje Las pequeñas cosas de Alberto Rodríguez. "Yo no nací en España pero mis padres sí. España es muy importante para mí", argumenta el francés sobre su gusto por su país vecino. De esta forma, considera que "cuando tú tienes raíces no vas a buscarlas, ya están ahí". Acostumbrado a producciones francesas y anglosajonas, Reno también domina el idioma castellano considerablemente bien, mostrándose encantado de hablarlo siempre que puede para sentirse un poco más apegado a España.

La posibilidad de formar tándem detectivesco con alguien como Garrido le produjo mucha satisfacción personal. "Aura no solo es una personalidad artística y una mujer muy fuerte, sino que le gusta estar con el otro y dar, comunicar. Es un placer inmenso trabajar con ella. Es muy fácil", dice al referirse a su compañera a la que define como "es una muy buena persona".

UN POLICIAL CON MUCHA ACCIÓN Y MUCHO HUMOR

Un asunto privado cuenta con grandes escenas de acción, una de las principales bazas de la serie. Aunque contaron con un gran equipo de dobles y especialistas, Garrido dice entre risas que "para mí la acción siempre es un reto porque soy una persona muy torpe y miedosa. Pero a la vez soy muy contrafóbica, que es una cosa que no tiene ningún sentido. He aprendido mucho y ha sido una aventura". La actriz opina también que este género es muy agradecido para el público porque "hay algo en por qué nos atraen tanto los policiales que va sobre no ser un espectador totalmente pasivo. Nos retan a formar parte de la historia, a estar pensando constantemente".

El otro gran elemento diferencial de la serie es su humor y altas dosis de comedia que salpican la intriga detectivesca. "A ti te sirvió para reírte de ti misma", le señala Molina a Garrido. También fue interesante esta mezcla de ingredientes para Reno, que veía con incertidumbre el resultado final hasta que le permitieron un visionado. "Cuando ruedas no te das cuenta del resultado definitivo, nunca se sabe si esto va a ir bien o no. Me sorprendió mucho cuando vi la altura y calidad de la serie", manifiesta satisfecho.

'Un asunto privado' pone su foco en cómo la joven Marina Quiroga y su fiel mayordomo Héctor se ponen manos a la obra en secreto para encontrar a un peligroso asesino en serie. Además de por Garrido, Reno y Molina, la serie también cuenta en su reparto con nombres como Álex García, Gorka Otxoa, Tito Valverde, Pablo Molinero, Sara Sanz, Carlos Villarino, Toño Casais o Nerea Portela. Creada por los guionistas Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, la producción es obra de Bambú Producciones ('Velvet', 'Las chicas del cable').