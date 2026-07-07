Jon Sistiaga: "Seguir alimentando el espantajo de la existencia de ETA a estas alturas demuestra falta de ética"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 10 de julio Netflix estrena 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', un documental que analiza el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua (Vizcaya) a manos de ETA en julio de 1997. Un filme que, además de reconstruir a través de los testimonios de sus protagonistas y un exhaustivo trabajo de documentación uno de los momentos clave de la historia reciente de España, sirve también, según asegura su narrador y codirector, Jon Sistiaga, para "recordar que ETA ya no existe" y que continuar utilizando el terrorismo como arma política denota una gran falta de ética y de respeto a las víctimas.

"Este documental llega en un momento de extrema polarización política y de envilecimiento de la política en el Parlamento", afirma Sistiaga, director del filme junto a Juanjo López, en una entrevista concedida a Europa Press en la que también destaca que 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo' pretende poner en valor "una forma de entender el periodismo neutral" y "no extremista ni polarizada" para recordar un asesinato que marcó "el principio del fin de ETA" y unos días en los que "este país se unió por una sola causa": "Tratar de que ese chaval no muriera".

Pero además, apunta el periodista que cubrió aquellos días desde el terreno, "apenas a 5 kilómetros" de donde fue hallado Blanco, este documental también sirve para, en clave de actualidad política, "recordar que ETA desapareció hace 15 años". "ETA se rindió hace 15 años. Fue derrotada policial y socialmente hace 15 años y se disolvió hace ocho. Seguir alimentando el espantajo de la existencia de ETA a estas alturas demuestra falta de ética por parte de muchos políticos. ETA no existe, fue derrotada o se rindió, como quieras decirlo", sostiene con vehemencia Sistiaga.

Una postura que secunda totalmente López, que asegura que mantener lo contrario, tal y como hacen algunos políticos que siguen usando el terrorismo de ETA como un activo recurrente en su argumentario, es "una falta de respeto" tanto a la lucha que durante décadas se libró contra la banda terrorista desde el ámbito policial y judicial, como también a sus cientos de víctimas.

"Venimos de un sitio que... que ha costado más de 800 muertos, mucha sangre. Y que ahora estén así me parece una falta de respeto, sobre todo cuando en muchos de los casos lo han sufrido sus propios compañeros, de un lado y de otro. Es una locura que no tiene ni pies ni cabeza", sentencia el codirector de un documental que, lejos de intentar adoctrinar, pretende que sean los espectadores quienes "saquen sus propias conclusiones".

LA HISTÓRICA PARTICIPACIÓN DEL REY

Fue precisamente esa "neutralidad en tiempos de polarización" y la absoluta "ausencia de morbo", junto a su bagaje en trabajos anteriores, los activos que pusieron encima de la mesa para ir "seduciendo" a la Casa Real y, finalmente, contar con el testimonio de Felipe VI, que participa por primera vez en un documental. "Suena 'heavy', pero hemos hecho historia. Tenía que estar, tenía que ser aquí, tenía que ser en este tipo de documental", han subrayado los realizadores al reflexionar sobre la trascendencia de lo que han logrado.

En este punto, los directores recuerdan que el propio monarca les reconoció que "el primer acto así de profundo que recuerda" fue justamente el funeral del concejal del PP asesinado por ETA hace 29 años, un acontecimiento que marcó profundamente su vida. Los realizadores han destacado que el rey, quien precisamente tenía 29 años en el momento de los hechos, siempre ha estado "muy cercano a las víctimas del terrorismo" desde que accedió a la Corona, por lo que su participación en el documental ha resultado natural y coherente con su trayectoria institucional.

En todo caso, Sistiaga y López han insistido en que en ningún momento sintieron que estuvieran "forzando, apretando algo narrativamente" para que apareciera el rey, sino que su participación ha surgido de forma orgánica dentro de la estructura del documental. "Pero esto no es un documental del rey hablando de Miguel Ángel Blanco... Sale donde tiene que salir", aseguran antes de destacar que su intervención ha sido fundamental para transmitir el mensaje sobre la importancia de recordar a las víctimas del terrorismo y el valor de la democracia.

UN DOCUMENTAL TAMBIÉN PARA LA GENTE JOVEN

"Hace un alegato para toda esa gente joven a la que esperamos llegar a través de Netflix para señalar que... a ver, que la democracia costó un huevo, ¿eh? Que en este país hubo muertos, asesinos y un montón de atentados antes de tener esta democracia estable que tenemos ahora", señala Sistiaga.

Los directores han valorado esta reflexión como fundamental para conectar con la audiencia de la plataforma de streaming mediante un documental que esperan que "genere conversación y preguntas" entre aquellos que vivieron esos días y los espectadores más jóvenes que no crecieron con el terrorismo de ETA.

De hecho, una de sus "aspiraciones" es que 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo' pueda llegar en un futuro a proyectarse en colegios e institutos donde, recuerdan, "no se llega nunca en el temario hasta esos años de la democracia" y que, en un formato de documental, puedan "ver lo que fue el terrorismo en España y ETA".

"Y la otra aspiración... es que esto sea, entre comillas, como una película familiar. Es un 'docu' para que los padres lo vean en el sofá y les digan a sus hijos: 'Baja de la habitación y deja el ordenador, que vamos a ver esto juntos'. Yo con esto me doy por pagado", concluye Sistiaga.