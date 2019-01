Kate del Castillo no se arrepiente de la visita a El Chapo con Sean Penn

Actualizado 30/01/2019 13:36:06 CET

Kate del Castillo saltó a los titulares en octubre de 2015 cuando llevó a Sean Penn a conocer al afamado narcotraficante mexicano y fugitivo Joaquín 'El Chapo' Guzmán en una ubicación remota de México. A pesar de las críticas y de cómo el incidente afectó a su carrera, la actriz ha asegurado que no se arrepiente de lo ocurrido.

"Ese fue un episodio de mi vida del que no me arrepiento en absoluto", dijo Del Castillo durante su aparición en la gira de prensa de la Asociación de críticos de televisión celebrada en Pasadena, California, para promocionar la nueva temporada de su serie, 'La Reina del Sur'. "Fue una experiencia que mantendré en mí y durará para siempre. Lamento no haber seguido mis instintos de muchas maneras", añadió.

Todo apunta a que las últimas declaraciones de Del Castillo hacen referencia a la pelea que posteriormente tuvo con Penn, quien escribió sobre el encuentro para Rolling Stone. Se cree que el artículo del actor ayudó a las autoridades mexicanas a localizar y arrestar a Guzmán, quien ahora está siendo juzgado en un tribunal federal de Nueva York por tráfico de drogas, entre otros cargos.

"No me llamaron para declarar, estoy feliz por eso", señaló Del Castillo sobre el juicio. En 2017, la mexicana produjo un documental de Netflix en el que relata su versión de cómo se desarrolló la visita de Penn, titulado 'El día que conocí a El Chapo'.

Del Castillo confesó que tuvo miedo de regresar a México durante tres años por temor a ser arrestada por su conexión con Guzmán, un impedimento que le costó algunos proyectos en su país natal. "No trabajé durante mucho tiempo. No soy Angelina Jolie. No gano esa cantidad de dinero. Para mí fue un poco difícil pagar a todos los abogados en Estados Unidos y en México sin trabajo", agregó.

Basada en una novela, 'La Reina del Sur' se estrenó en 2011, convirtiéndose en el gran éxito de la cadena Telemundo. Ahora la serie vuelve con una nueva temporada rodada en ocho países, incluyendo España, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Rumanía e Italia.