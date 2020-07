'Knight of Cups' y 'Song to Song', dos películas inéditas de Terrence Malick, llegarán a los cines españoles

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Knight of Cups' y 'Song to Song', dos de los últimos largometrajes dirigidos por Terrence Malick, nominado al Oscar por 'La delgada línea roja' y 'El árbol de la vida', podrán verse, por primera vez, en España este otoño. Ambas películas se estrenarán simultáneamente en salas de cine seleccionadas y plataformas digitales, de la mano de la distribuidora Avalon.

En 'Knight of Cups', Christian Bale interpreta a Rick, un guionista de Hollywood, millonario pero infeliz, que intenta buscar el sentido del amor y la vida a través de un viaje espiritual por relaciones de su pasado. El reparto lo completan Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas, Imogen Poots, Brian Dennehi, Teresa Palmer y Wes Bentley. El filme tuvo su première en la Selección Oficial del Festival de Berlín de 2015.

En 'Song to Song', Malick narra cómo dos triángulos amorosos chocan. Por un lado, está la pareja de compositores Faye y B.V., interpretada por Rooney Mara y Ryan Gosling, y por el otro lado la pareja de un productor musical, Cook, y una camarera, Rhonda, interpretados por Michael Fassbender y Natalie Portman. Una historia de amor, obsesión y traición ambientada en el Austin musical, que tuvo su estreno mundial en el Festival SXSW en 2017.

Ambos títulos no habían logrado tener distribución en España, siendo las dos únicas películas de Malick que no habían podido verse en salas comerciales. Las dos cintas coincidirán en año de estreno con el largometraje más reciente del cineasta estadounidense, 'Vida oculta', que pudo verse en cines el pasado mes de febrero.

Con el estreno de 'Knight of Cups' y 'Song to Song', Avalon continúa recuperando filmes recientes que no habían tenido estreno comercial ni distribución en España. El primero fue 'Under the Skin', de Jonathan Glazer, que llegó a salas el pasado 10 de julio, siete años después de su presentación oficial en el Festival de Venecia.