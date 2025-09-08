'El Libro Negro de las Horas' de Eva García Sáenz de Urturi dará el salto a la gran pantalla en 2026

Fotografía de la presentación de la adaptación cinematográfica de 'El Libro Negro de las Horas', de la Serie Kranken creada por Eva García Sáenz de Urturi. - EDITORIAL PLANETA

La autora publicará la sexta entrega de la Serie Kranken en 2026

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La novela 'El Libro Negro de las Horas', de la Serie Kranken creada por la escritora Eva García Sáenz de Urturi, será adaptada a la gran pantalla el año que viene.

El proyecto se ha presentado en el FesTVal de Vitoria, donde también se ha anunciado que contará con Maggie Civantos y Alejo Sauras como protagonistas. Asimismo, de la producción se encargará Isla Audiovisual en colaboración con Zebra Producciones.

El rodaje comenzará el 15 de septiembre en Madrid y posteriormente viajará a Vitoria-Gasteiz y su estreno está previsto para el primer trimestre de 2026.

'El silencio de la ciudad blanca', la primera adaptación de la Serie Kranken fue una de las diez películas más vistas en 2019 y número uno en Netflix en su estreno. En esta nueva entrega, los personajes y sus conflictos emocionales contarán mayor protagonismo, como han asegurado desde la editorial Planeta.

NUEVO TÍTULO DE LA SERIE KRANKEN EN 2026

Además, Sáenz de Urturi ha anunciado que el año que viene publicará su próxima novela, el sexto título de la Serie Kranken, protagonizado de nuevo por Unai López de Ayala y ambientado íntegramente en Vitoria-Gasteiz, ciudad natal de la autora que vuelve a convertirse en escenario y personaje fundamental de la historia.

La Serie Kranken cuenta con más de cuatro millones de lectores, traducciones a más de veinte idiomas y más de cien ediciones publicadas.