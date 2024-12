Marcel Barrena ('El 47'), cinta en catalán y la más nominada a los Goya: "España es un país multicultural y plurilingüe"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Marcel Barrena, director de 'El 47', la película favorita en la 39 edición de los Premios Goya con 14 nominaciones, ha asegurado que una cinta con diálogos en catalán tenga tantas nominaciones demuestra que "España es un país multicultural y plurilingüe" y confía en que esto suponga un "cambio de paradigma en la industria".

"Este es un país multicultural y plurilingüe. Esconder eso es esconder este país. Por fin ocurre esto. Me alegro que esta película o 'Casa en llamas' puedan suponer un cambio de paradigma industrial, incluso y de público", ha señalado el realizador, presente en la sede de la Academia de Cine, tras conocerse las nominaciones desde Granada.

Barrena ha afirmado que a partir de ahora será "más complicado" no entrar en proyectos en los que se hablen en lenguas cooficiales del Estado y ensalza que el talento "siempre ha estado", pero "ha faltado más confianza y financiación". "Espero que esto sea un punto de inflexión y ahora haya directores o productoras que pueden ir a plataformas, a cadenas públicas y privadas y decir que el cine en catalán, en euskera, en galego funciona si la película tiene el músculo para funcionar", ha agregado.

El cineasta ha reconocido que está feliz por el equipo y porque "la película ha conectado con casi todo el mundo" y ha ensalzado que 500.000 personas hayan visto la cinta en los cines, a la vez que no se ha lamentado por no estar nominado a Mejor dirección. "Las votaciones son como son, obviamente me hubiera gustado estar, pero la película tiene 14 nominaciones en un año muy complicado", ha comentado.

Durante su intervención, se ha centrado en que el proyecto ha tenido la "mala suerte" de que su actor protagonista Eduard Fernández no esté nominado por 'El 47' y sí por 'Marco', una norma que ha criticado. "Algún día nos explicarán por qué un actor no puede participar con dos películas. Es un castigo al actor y a la película", ha manifestado.

Por otro lado, el cineasta Isaki Lacuesta, director de 'Segundo premio', que cuenta con once nominaciones, se ha referido al hecho de que la Academia de Hollywood haya dejado fuera de la preselección de los Oscar al proyecto. "Es fascinante poder hacer este viaje de ir a Hollywood, a presentar la película, a defenderla. El haber estado en la shortlist nos ha hecho llegar a un público al que no estaba destinada, y a mi eso me entusiasma", ha afirmado.

En este sentido, ha ensalzado que 'Segundo premio' haya salido de su "zona de confort", si bien reconoce que lo "normal" era no entrar en la siguiente ronda de los Oscar. "Yo nunca había estado muy atento a los Oscars y este año he tenido que estarlo", ha admitido. Además, ha reconocido que le ha sorprendido los artículos periodísticos que hablaban de la poca presencia española que hay en Hollywood, pese a que es "es uno de los cuatro o cinco países del mundo que ha tenido más nominaciones y premios".

"Si lo miras desde producción, presupuestos, ayudas estatales, etc. Lo normal sería que países como Japón, México, China, nos arrasaran. Y en cambio España está entre los cuatro o cinco países con más premios y nominaciones en la historia, lo cual es una anomalía absoluta", ha afirmado.

También ha estado Paz Vega, nominada a Mejor dirección novel por su película 'Rita'. "Es ilusionante y maravilloso que tus compañeros valoren lo que supone dirigir una película. Siento que esta nominación es la de todo un equipo. Sin ellos no hubiese podido hacer realidad este proyecto", ha comentado.