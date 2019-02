Mariano Barroso reivindica la coexistencia de cine y series en los Goya: "Seríamos torpes si las viéramos como enemigas"

Publicado 03/02/2019 0:38:17 CET

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha reivindicado la coexistencia del cine y las series de televisión y ha alertado que sería "torpe ver a los miles, millones de pantallas pequeñas como enemigas".

"Seríamos muy torpes si viéramos esos miles, millones de pantallas pequeñas como enemigas. Los espectadores ven nuestras películas en las salas, pero también hay muchos que nos buscan en otras pantallas. En nuestro país y en todo el mundo, porque se puede decir que nuestro sector exporta toneladas de emoción", ha señalado durante su discurso en la gala.

De hecho, Barroso ha reiterado que las plataformas y las televisiones "están transformando y han transformado ya la forma de ver cine y el mercado laboral". "Dentro de muy poco, la gente del cine debe dar una respuesta a esta realidad", ha aseverado.

El presidente de la Academia de Cine ha puesto como ejemplo a nombres como los de Mario Camus, José Luis Cuerda, Pilar Miró, Jaime Chávarri, Josefina Molina o Fernán Gómez. "También somos la academia de ellos, por nombrar solo a algunos directores que han hecho cine y también televisión", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en el hecho de hay historias "para todo tipo de pantallas" y que "unas no van a derrotar a las otras". "El cine no debe derrotar a la televisión. Y la televisión no debe derrotar al cine. La nuestra es una alianza de ganadores. Debemos enfrentar esta realidad con pasión y sin miedo y sin complejos", ha destacado.

Para Barroso, el cine "no va a desaparecer", sino que "solo está buscando permanentemente nuevas formas". "Somos la Academia de todas y todos los compañeros que nos han precedido en el oficio imprescindible de contar historias con imágenes y sonidos. Porque eso es lo que somos. Contadores de historias. Todos venimos del mismo origen, que no es otro que la palabra escrita por nuestros guionistas", ha apuntado.

Durante su discurso, Barroso ha tenido una mención especial para dos directores: Juan Antonio Bayona, por haber dirigido la tercera películas más vista en todo el mundo este año --'Jurassic World. El reino caído'-- y a Rodrigo Sorogoyen por la nominación al Oscar al Mejor Cortometraje de 'Madre'.

Asimismo, ha aludido a las películas nominadas que "sacan a la luz un año más unos personajes a los que "se ignoran o silencian todos los días". Barroso ha citado también a su predecesora y que falleció el año pasado, Yvonne Blake, que "representa lo mejor" del cine español.

Por otra parte, también ha alabado al cine español y a los actores y técnicos que "se dejan la piel para que esto sea posible", recordando no obstante que "pese al gran momento audiovisual español, el paro y la inestabilidad continúan siendo parte del oficio".

"Quizás ha llegado el momento de que cuando una chica diga en su casa que quiere ser directora, o guionista, o actriz... sus padres no sientan un escalofrío de miedo. Quizás deberían sentir más bien un escalofrío de orgullo, porque su hija quiere tener una profesión digna. Porque quiere ser parte de la explosión internacional del audiovisual español", ha concluido.