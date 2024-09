Marisa Paredes sobre 'Tardes de soledad':"El autor tiene derecho a hacerlo y el público verlo o no pero no autocensurar"

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marisa Paredes ha asegurado que los artistas, en alusión al director del documental 'Tardes de soledad', Albert Serra, tienen "derecho" a hacer su trabajo, en este caso sobre la tauromaquia, y que el espectador puede "verlo o no" e incluso "pedir que se quite", pero que en ningún caso se debe autocensurar al cineasta.

"La libertad está en que las cosas se hagan. Y desde luego, el que quiera que las vea y el que no, que no las vea. Esa es su libertad como espectador. Pero ¿por qué un artista se va a censurar y no va a hacer algo que quiere contar? No, el artista tiene derecho a hacerlo y el espectador a verlo o no. Y a pedir que se quite, si es su ideología. Pero también la nuestra, la de los artistas, es luchar por que la libertad, subsista y sea", ha añadido Paredes en una entrevista a Europa Press.

En cualquier caso, ha reconocido que es "normal" que PACMA haya pedido su retirada porque, en su ideología, la tauromaquia es considerada "maltrato animal" y ha explicado que aunque esté "dentro" de la cultura de España, hay cosas se pueden "abolir".

"Los toros están dentro de nuestra cultura pero hay cosas de la cultura que hay que abolir, porque no son buenas. No todo es bueno en la tauromaquia en la manera en la que el toro sufre, aunque esté alimentado para eso. Al toro se le tortura (...) Es evidente que alguien que tiene esa ideología del maltrato animal, es lógico que no lo quiera", ha concluido Paredes.