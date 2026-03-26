Muere a los 94 años Alexander Kluge, una de las figuras más influyentes del Nuevo Cine Alemán

Alexander Kluge - SURHKAMP

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta y escritor Alexander Kluge ha fallecido a los 94 años en Múnich, según ha informado la editorial Surhkamp, que destaca su mente "brillantemente" perceptiva y lo describe como un autor "extraordinario".

"Alexander Kluge estuvo estrechamente vinculado a la editorial Suhrkamp durante muchas décadas, como autor singular, explorador de la literatura, el cine y la teoría, y observador perspicaz de las realidades históricas y contemporáneas. El trauma de la guerra marcó su infancia, y las guerras del presente lo preocuparon hasta el final", destaca la editorial.

Así, indica que, "con su peculiar método, a menudo de inspiración cinematográfica, de entrelazar historias, documentos y reflexiones, creó nuevas formas narrativas y enriqueció el mundo de los libros". "Suhrkamp fue el hogar de su obra escrita. Con el fallecimiento de Alexander Kluge, hemos perdido a una gran personalidad, un autor extraordinario y una mente brillantemente perceptiva", lamenta.

Kluger nació en Halberstadt (Alemania) en 1932 y durante su vidafue considerado uno de los intelectuales alemanes más versátiles de su época. El cineasta comenzó a estudiar derecho, historia y música sacra en Marburgo y Fráncfort. Tras ser admitido en el colegio de abogados, realizó prácticas con el director de cine Fritz Lang y se consolidó en las décadas de 1960 y 1970 como uno de los representantes más influyentes del Nuevo Cine Alemán, que cofundó y desarrolló tanto en la teoría como en la práctica.

Como autor, Kluge se labró una reputación principalmente a través de sus relatos cortos y perteneció al grupo de los 47; también escribió obras académicas y filosóficas. Alexander Kluge recibió numerosos premios por su obra, entre ellos el Premio Georg Büchner (2003), el Premio del Cine Alemán (Premio Honorífico 2008) y el Premio Theodor W. Adorno (2009).