Muere David Ogden, el Mayor Winchester en la mítica serie MASH

Actualizado 04/03/2018 14:05:44 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

David Ogden Stiers, conocido por dar vida al engreído cirujano Mayor Charles Emerson Winchester III en la serie bélica MASH, ha muerto este domingo a los 75 años como consecuencia del cáncer de vejiga que padecía.

El representante del actor estadounidense fue el primero en confirmar el fallecimiento a través de un escueto mensaje publicado en Twitter. "Estoy muy triste por comunicar que David ha muerto la mañana de este 3 de marzo plácidamente en su casa en Newport, Oregon, después de una valiente batalla con el cáncer de vejiga. Su talento fue superado por su corazón", afirmó.

I am very sad to report that David died this morning March 3, 2018 peacefully at his home in Newport, Oregon after a courageous battle with bladder cancer.

His talent was only surpassed by his heart. pic.twitter.com/fjuGmbVYgd