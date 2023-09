Nanni Moretti estrena 'El sol del futuro': "Un poco de oposición hará bien a la izquierda italiana"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Nanni Moretti, quien estrena este viernes 15 de septiembre en España su nueva película 'El sol del porvenir', cree que los años de oposición que esperan a la izquierda en Italia con la presidencia de Giorgia Meloni "le harán bien" a estas formaciones para "encontrar su identidad".

"Digamos que a la izquierda italiana le harán bien estos años esperando que encuentre un poco de identidad", ha explicado el cineasta en una entrevista con Europa Press, en respuesta a una pregunta que también surge en su película al respecto de los comunistas italianos.

Moretti ha explicado que su personaje protagonista --un director de cine 'artesanal', que tiene bastantes rasgos del propio autor y de hecho es interpretado por él mismo-- es alguien que quiere poner en marcha una película sobre el comunismo italiano de los años 50 y 60 a pesar de "ser un tema que no interesa a nadie".

"Quería que hubiera este contraste entre la pasión, el empeño y la tensión que él tiene con el hecho de que, tal vez, a nadie le interesa este film", ha señalado. En cierta manera, la película de Moretti es un canto a ese cine de autor que parece haberse perdido en los últimos años a favor de plataformas como Netflix.

"Hay muchas películas de autor que una persona va al cine y sale contento y satisfecho. Y la misma película, si la estuviera viendo en casa, en la televisión, en el ordenador, a los cinco minutos la apagaría. Es el mismo espectador, pero no es el mismo espectador que sale de casa, va al cine, compra la entrada y se pone en la oscuridad en una sala", ha apuntado.

De hecho, el cineasta se reafirma como un autor de películas "para salas de cine". "Mientras sigan salas abiertas, seguiré haciendo películas para ellas: como espectador y director creo que las plataformas están bien para las series, pero es un poco absurdo que un filme salga en salas y después de una semana vaya a las plataformas", ha criticado.

En 'El sol del futuro', donde Moretti vuelve a algunas imágenes ya icónicas de su cine con una moto paseando por Roma, se habla también del trabajo 'solitario' del creador. "Yo cuando tengo dudas no llamo a nadie (en la película el director dubitativo llega a llamar a Scorsese para una escena): es bueno tener dudas, pero hay que seguir adelante", ha bromeado.

EL PÚBLICO Y LOS DIRECTORES

"El espectador ha influenciado mi trabajo como director y, como espectador, me encantan las películas sobre el cine. Cuando uno hace una película, claro que piensa en el público, pero, en mi caso, siempre que hago una escritura de guión recito en voz alta los diálogos: así soy yo el primer público", ha comentado con humor.

"Es así como siento la manera en que suenan los diálogos. Pero es que además hace muchos años que me encanta escribir con otras personas, ya no me gusta escribir solo", ha añadido.