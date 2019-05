Natalia de Molina y Greta Fernández protagonizan Elisa y Marcela: "Muchos países siguen penado el amor y la libertad"

Publicado 13/05/2019 17:36:03 CET

Natalia de Molina y Greta Fernández son dos mujeres liberadas y pioneras en el drama de época 'Elisa y Marcela', la nueva película de Isabel Coixet, que llegará a los cines este 24 de mayo y que podrá verse en Netflix a partir del 7 de junio. Un romance que recuerda que "aunque haya pasado un siglo, en muchos países sigue penado el amor y la libertad" y cuyo estreno en la plataforma permite "que la historia de estas dos mujeres pueda verse en todo el mundo".

El nuevo largometraje de la directora de 'Mi vida sin mí' y 'La librería' está basado en hechos reales. 'Elisa y Marcela' narra el primer intento de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo en España del que se tiene constancia. El 8 de junio de 1901, Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, maestras de primarias, intentaron casarse en La Coruña. De hecho, llegaron a hacerlo por la Iglesia gracias a que Elisa adoptó una identidad masculina. El acta matrimonial nunca se anuló.

Una historia de dos mujeres pioneras que demuestran "que es más necesario que nunca narrar estos sucesos". "Nunca hay que perder la diversidad, conocer relatos y voces desde todos los puntos de vista, que haya más mujeres dirigiéndolas también, es muy importante", declara Natalia de Molina en una entrevista para Europa Press durante la presentación del filme en Madrid. "Gracias a Isabel Coixet pude conocer la historia de estas dos valientes", explica.

Para 'Elisa y Marcela', Coixet se nutrió de un amplio grupo de mujeres profesionales. De hecho, tanto en el equipo técnico como en el actoral era mayoritariamente femenino. "Hay que predicar con el ejemplo. Hablar es gratis, todo el mundo puede hacerlo, pero lo importante son las acciones. Si tu discurso va en concordancia con lo que haces, eres maravillosa, como Coixet", comenta rotundamente Molina.

"He tenido mucha suerte de que en mis últimos proyectos, he estado rodeada por mujeres profesionales, en varios sectores. He tenido esa experiencia y es algo muy bonito, te sientes acompañada. Creo que la historia de Elisa y Marcela era muy importante que estuviese desde el punto de vista femenino. Creo que hace falta tanto en el cine como en otros ámbitos que nos empecemos a atrever", declara Greta Fernández.

LA POLÉMICA EN LA BERLINALE

'Elisa y Marcela' tuvo su presentación internacional durante la 69ª edición del Festival de Berlín, celebrada entre el 7 y el 17 de febrero de este año, donde estuvo envuelta en una polémica. La película fue boicoteada por asociaciones de exhibidores cinematográficos alemanes, que pidieron su retirada de la competición debido a que, al ser distribuida por Netflix, no tendrá estreno comercial en salas germanas (solamente en España).

Ante este suceso, las actrices se mostraron sorprendidas. "Me pareció un poco agresivo", comenta Fernández, explicando que se sintió "en una posición muy extraña" y lamentándolo por Isabel Coixet. "Creo que fue más doloroso para ella", detalla. Por otro lado, Natalia de Molina comenta que la controversia debería zanjarse. "No es más que una evolución natural de los tiempos que vivimos", declara, sintiendo que "se pusiese el foco en ello y no en la historia".

"Para mí, que una película como 'Elisa y Marcela' pueda verse en todo el mundo es un honor. Muchas películas que van a festivales se quedan sin distribución o solo se ven en unos pocos países. Creo que todo suma. Siempre da miedo lo nuevo, lo desconocido. Ya lo dice el refrán: Más vale malo conocido, pero esto ya ha ocurrido en el pasado con la radio y la televisión", zanja, comentando que "ya se dijo que el cine iba a desaparecer cuando" pasó de rodarse en celuloide al formato digital.

La nueva película de Isabel Coixet, 'Elisa y Marcela' tendrá un estreno limitado en cines españoles desde el 24 de mayo, estando dos semanas en exclusiva en salas. El 7 de junio, el filme pasará a estar disponible en la plataforma de Netflix, ya a nivel mundial.