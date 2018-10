Natalie Portman pide perdón por apoyar a Roman Polanski: "No tuve los ojos abiertos"

Actualizado 21/02/2018 14:21:29 CET

Natalie Portman fue una de las más de 100 personas que firmó una petición en 2009 para apoyar a Roman Polanski tras su arresto por la violación de una niña de 13 años en los años setenta. Y ahora, después de nueve años, la actriz que en estos momentos está volcada en campañas contra el acoso como Time's Up o Mee Too, ha pedido perdón por apoyar al cineasta.

En una entrevista concedida a Buzzfeed para promocionar su próxima película, Aniquilación, Portman admitió que no lo pensó "suficiente" cuando firmó la petición que exigía la "liberación inmediata de Roman Polanski" tras ser arrestado en Zúrich. Un arresto que se produjo 32 años después de haber huido de Estados Unidos antes de que fuera ejecutada su sentencia.

"Lo siento mucho y asumo la responsabilidad por no haberlo meditado lo suficiente. Alguien a quien respeto me dio la petición y me dijo: '¿También la firmarás?' Y en ese momento estaba segura y lo hice, pero fue un error", confesó la actriz de Cisne negro.

Además de pedir disculpas, Portman también dijo que "vivíamos en un mundo diferente" y, aunque eso "no es una excusa", puedes abrir los ojos y cambiar por completo la forma en la que quieres vivir". "Yo no tenía los ojos abiertos", sentenció.

La próxima película de Portman será Aniquilación, un filme dirigido por Alex Garland y en el que también estarán Tessa Thompson, Oscar Isaac, David Gyasi y Jennifer Jason Leigh y que estrenará Netflix.