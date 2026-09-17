Una nueva entrega de 'Resident Evil', 'Coyote vs. ACME' y 'Tiempo de victoria' en los cines desde mañana

Archivo - Fotograma de Resident Evil. - SONY PICTURES - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas de distintos géneros, entre las que destaca 'Resident Evil', nueva adaptación de la popular saga de terror y videojuegos, junto a 'Coyote vs. Acme', que lleva a la gran pantalla el enfrentamiento entre el conocido personaje de los Looney Tunes y la compañía Acme. Completan los estrenos 'Tiempo de victoria', 'En la zona gris', 'Operación Teherán' y 'Sus hijos', que amplían la oferta con historias de diferentes registros.

De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante y aterradora reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia totalmente nueva, Resident Evil sigue a Bryan, un mensajero sanitario que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua a lo largo de una fatídica y terrorífica noche en la que todo se desmorona a su alrededor en medio del caos. Austin Abrams, Zach Cherry, Kai Reis y Paul Walter Hauser integran el reparto.

'Coyote vs. ACME', una comedia que combina acción real y animación con el sello inconfundible de los Looney Tunes. Tras décadas de fallos catastróficos, resortes defectuosos y yunque tras yunque sobre su cabeza, Wile E. Coyote decide colmar su paciencia y contratar a un abogado con poca suerte para llevar a juicio a la todopoderosa compañía por sus productos defectuosos. Con un tono fresco, satírico y lleno de nostalgia, la película rescata el espíritu de los clásicos dibujos animados.

Andrew Scott protagoniza 'Tiempo de victoria' interpretando al meteorólogo que deberá analizar la viabilidad del desembarco de Normandía. Le da la réplica el oscarizado Brendan Fraser dando vida al general Dwight D. Eisenhower, el hombre que tomará la decisión que determinará el destino de la segunda Guerra Mundial. Completan el reparto Kerry Condon y Damian Lewis.

Dirigida por Guy Ritchie, 'En la zona gris' narra la historia de un equipo de agentes de élite que opera en las sombras, expertos tanto en manipular poder e influencia como en el manejo de armas. Cuando un tirano implacable se apropia de una fortuna de mil millones de dólares, el equipo recibe la orden de recuperarla en una misión que para cualquiera sería un suicidio.

Guy Moshe dirige 'Operación Teherán', la película protagonizada por Zachary Levi, Liam Neeson, Grant Harvey y Lara Wolf. La historia sigue a Larry, Tucker y un grupo de exagentes de la CIA que intentan una arriesgada misión de rescate en Teherán como forma de redención tras un operativo fallido en la guerra de Afganistán.

El cineasta argentino Pablo Trapero se inspira en el cine de Luis Buñuel y traslada a su película 'Sus hijos' el concepto que él mismo denomina "surrealismo realista", una combinación de situaciones absurdas que los personajes aceptan y viven con total naturalidad. La película, basada en la novela '& Sons' de David Gilbert, está protagonizada por Johnny Flynn, George MacKay, Noah Jupe e Imelda Staunton, y supone el primer largometraje de Trapero rodado en inglés.

'Mis queridísimos padres' es la adaptación de la exitosa obra teatral 'Chers parents', que ha conquistado al público en Francia y se ha representado en otros diez países. Protagonizada por el tres veces ganador del César André Dussollier y la ganadora del César Miou-Miou, junto a Arnaud Ducret, Pauline Clément y Thomas Solivérès.