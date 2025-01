Lo nuevo de Agustín Díaz Yanes y documentales de Carlos Alcaraz y Aitana, entre las grandes apuestas de Netflix en 2025

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Un fantasma en la batalla', la película de Agustín Díaz Yanes, los documentales 'Carlos Alcaraz: A mi manera' y 'Aitana: Metamorfosis' o la segunda temporada de 'Clanes' son algunas de las grandes apuestas de Netflix de producción española para 2025. Un año en el que la plataforma de streaming despedirá dos de sus series más vistas de la historia: 'Stranger Things' y 'El Juego del Calamar'.

"Independientemente de las expectativas que tuvieras para este año, es imposible estar del todo preparado para lo que se viene en Netflix", afirmó Bela Bajaria, directora de Contenido de Netflix, en la presentación de los estrenos de películas, series y juegos que llegarán en 2025 que, prometió, será "el año más grande" de la plataforma hasta la fecha.

El evento, celebrado en el Egyptian Theatre de Los Ángeles y que contó con invitados especiales como las Superestrellas de la WWE CM Punk y Reah Ripley, además de Guillermo del Toro, Ben Affleck, John Mulaney, Tina Fey y los hermanos Duffer, se emitió en directo en una docena países que, a su vez, organizaron eventos locales simultáneos.

El celebrado en Madrid, para presentar los originales españoles, contó con la presencia de la cantante Aitana y el tenista Carlos Alcaraz, que estrenarán sus series documentales este año en la plataforma, y la actriz Susana Abaitua y el cineasta Agustín Díaz Yanes, que presentaron 'Un fantasma en la batalla', la película sobre una agente que pasó más de doce años infiltrada en ETA que además presentó sus primeras imágenes.

Primeras imágenes de #UnFantasmaEnLaBatalla, la nueva película de Agustín Díaz Yanes en la que Susana Abaitua interpreta a una agente encubierta en ETA. Producen Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona. #NextOnNetflix pic.twitter.com/eb8aujVgAl — Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025

CARLOS ALCARAZ Y AITANA

'Carlos Alcaraz: A mi manera' es el título de una serie documental que, según aseguró el propio Alcáraz durante la presentación, mostrará su faceta "más personal". "Es muy personal. Al final se muestra lo que vivo, torneos, cómo lo gestiono, mis entrenamientos... pero además de todo lo que he vivido en la faceta profesional también contamos la historia del sueño de un Carlitos de pequeño que quería ser el número uno del mundo, que quería ganar gran slams", dijo el tenista que cree que lo más "bonito" de su serie documental es poder mostrar al público "lo que realmente soy como persona". "Queremos enseñar a ese Carlitos que soñaba con ser o intentar ser uno de los mejores tenistas de la historia", concluyó.

Un Nº1 en la pista, pero solo un chico de 21 años fuera de ella. Ganas de verlo como nunca antes en ‘Carlos Alcaraz: A mi manera’. Próximamente en Netflix. #NextOnNetflix pic.twitter.com/r64QXK93av — Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025

Por su parte, Aitana señaló que "'Metamorfosis' se cuenta lo que durante muchos años no he querido enseñar por miedo". La artista, que saltó a la fama con tan solo 18 años recuerda que "sentía que había una parte de mi adolescencia que me estaban quitando" algo que era "la consecuencia de hacer lo que más me gustaba que es cantar".

"En este documental se cuenta un poco todo lo que he vivido detrás, que me siento súper agradecida y súper afortunada y que me da mucha vergüenza y miedo decir que estoy mal porque creo que no merezco estar mal porque todo lo que tengo alrededor son cosas buenas. Pero aquí lo que se cuenta es que sí, todo lo que tengo es muy bueno y me siento muy agradecida, pero he pasado por momentos muy malos", reconoce.

En este punto, la artista adelanta que 'Aitana: Metamorfosis' mostrará a los espectadores de Netflix "momentos que nadie sabe" y que no ha contado jamás "ni siquiera a mis mejores amigas". "Es abrir las puertas de mi casa, de mi vida, de mi historia, de mi música, de todo absolutamente... y es algo que también me da un poco de miedo porque nunca lo he hecho. Pero bueno, quería contarlo también a mi manera y agradecer a Netflix que me haya dejado hacerlo", concluyó.

El evento también contó con la presencia de José Condessa, protagonista de la serie portuguesa 'Rabo de Peixe' y con un mensaje en vídeo de Clara Galle, una de las estrellas de la serie 'Olympo' centrada en los jóvenes talentos del deporte de élite en un centro de alto rendimiento.

"Hace diez años llegamos a España. Durante este tiempo, hemos descubierto una enorme variedad de historias que nuestra audiencia local ha amado. También mantenemos un fuerte compromiso con la industria y el talento: apostamos por voces en cada rincón de nuestro país e invertimos en una gran diversidad de series, películas y documentales", afirmó Diego Ávalos, vicepresidente de Contenido de Netflix en España, Portugal y Países Nórdicos, durante su intervención en la que también anunció que 'Clanes', la serie protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas, tendrá segunda temporada.

VUELVEN TRES 'HITS' DE NETFIX

A nivel internacional, en 2025 la plataforma contará con nuevas temporadas, en algún caso las últimas, de varios de sus series más vistas en toda su historia: 'Stranger Things', 'Miércoles' y 'El juego del calamar'. Bajaria desveló que la serie protagonizada por Jenna Ortega acaba de finalizar su rodaje y se estrenará este año. También anunció que la tercera temporada de 'El juego del calamar' se estrenará el 27 de junio poniendo fin a la andadura de la serie surcoreana, cuyo universo todo indica que se ampliará con secuelas o spin-offs.

No hay nada que pueda prepararte para la temporada final. #ElJuegoDelCalamar vuelve el 27 de junio. #NextOnNetflix pic.twitter.com/y507WPiEbn — Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025

Este también será el año del adiós de 'Stranger Things', el primer gran éxito global de Neflix, que se estrenó hace casi una década. Su cocreador, Ross Duffer, comentó que "esta es la temporada más ambiciosa en cuanto a escala hasta la fecha". Su hermano Matt añadió que "a la vez, creemos que es la más personal".

"El rodaje ha sido muy intenso y emocional, tanto para nosotros como para el elenco", dijeron los Duffer que ya trabajan en ampliar el universo de 'Stranger Things'. Los hermanos Duffer también hablaron sobre dos nuevas series de las que son productores ejecutivos y que llegarán en 2026: 'The Boroughs' y 'Something Very Bad is Going to Happen'. "Vamos a seguir en Netflix, que ha sido nuestra casa los últimos 10 años", avanzó Ross.

PELÍCULAS DE GUILLERMO DEL TORO Y BEN AFFLECK

Entre los estrenos cinematográficos destacan títulos como 'Frankenstein', la nueva versión del clásico de terror gótico de Mary Shelley que Guillermo del Toro lleva cincuenta años deseando llevar a cabo. "Con el paso de las décadas, el personaje se ha fundido con mi esencia hasta tal punto que se ha transformado en una autobiografía. Esto es lo más íntimo que he hecho", dijo Guillermo del Toro en un mensaje de vídeo. Además, el filme mostró la primera imagen de uno de sus protagonistas, Oscar Isaac.

'Frankenstein', escrita y dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz llega en noviembre de 2025. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aJ5fwSs872 — Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025

Otros de los títulos fueron 'Puñales por la espalda: El misterio de Lázaro', la tercera entrega de la saga Rian Johnson protagonizada por Daniel Craig como el genial detective Benoit Blanc que llegará en otoño de 2025, o 'RIP', un thriller policiaco protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon dirigido por Joe Carnahan. Affleck describió la película como "un viaje realmente divertido y cautivador que mantendrá al espectador constantemente tratando de adivinar lo que va a suceder".

Se acerca el caso más peligroso de Benoit Blanc.



Primer vistazo a Daniel Craig y Josh O'Connor en 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'. #NextOnNetflix pic.twitter.com/ND5CyPeXT9 — Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025

En series destacó el anuncio de 'Las cuatro estaciones' de Tina Fey, una adaptación de la película de 1981 escrita por Alan Alda. "Han sido capaces de reunir a un reparto de grandes intérpretes de comedia que podrán crear la misma atmósfera que la original", señaló la propia Fey durante el evento.

Además, otras ficciones destacadas para el próximo año son 'Muerte por un rayo', lo nuevo de los showrunners de 'Juego de tronos' y 'El problema de los 3 cuerpos' David Benioff y D.B. Weiss; 'Día cero', un trhiller trepidante protagonizado por Robert De Niro; 'Black Rabbit', protagonizada y con producción ejecutiva de Jason Bateman y Jude Law; y 'The Beast in Me', con Claire Danes y Matthew Rhys.

Netflix también anunció nuevos eventos en directo más allá de la WWE, los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos y el partido de la NFL en Navidad. Bajaria anunció que 'TUDUM', el evento global de Netflix para fans, se emitirá en vivo desde Los Ángeles el 31 de mayo, y que 'Estamos todos en directo con John Mulaney', será un nuevo programa nocturno semanal que se estrenará en directo el 12 de marzo.