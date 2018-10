Nuevo tráiler en español de Cuatro fantásticos

Actualizado 27/04/2015 15:50:17 CET

Ya tenemos aquí, el nuevo tráiler en castellano de Cuatro fantásticos, la revisión del clásico equipo de superhéroes de Marvel que llegará a los cines españoles el 21 de agosto.

En este nuevo clip, estrenado en primicia para los lectores de Europapress.es, vemos cómo el equipo encabezado por el joven aunque sobradamente preparado doctor Richards se prepara el viaje interdimensional, el gran descubrimiento que cambiará su vida... y la de todo el planeta.

"Has abierto una puerta que no sabes cómo cerrar. No te imaginas lo que está por llegar", avisa el tráiler. Y lo que está por llegar no es otra cosa e la muerte, el Doctor Muerte para más señas, el archivillano al que da vida Toby Kebbell.

En la película, que llegará a los cines españoles el 21 de agosto, Kate Mara (Transcendence) interpreta a Sue Storm (alias La mujer invisible), Miles Teller (Whiplash), que dará vida a Reed Richards (alias Mr. Fantástico), Michael B. Jordan (Fruitvale Station) que da vida a Johnny Storm (alias la Antorcha Humana) y Jamie Bell (Snowpiercer) que interpreta a Ben Grim ( La Cosa).

EL ORIGEN DE LOS SUPERHÉROES

El guión de la película es una historia sobre los orígenes de los personajes y está fuertemente marcada por lo que Jack Kirby y Stan Lee hicieron en los 60, pero también por series recientes como The Ultimates, como también en películas que realizó David Cronenberg en los 80 como Scanners o La Mosca.

Simon Kinberg (X-Men: Días del futuro pasado) se encarga de esta revisión actual del clásico equipo de superhéroes de Marvel. Cuatro jóvenes inadaptados se teletransportan a un peligroso universo alternativo, lo que les confiere extraños poderes.

Cuando sus vidas cambian de forma drástica e irremediable, deben aprender a controlar sus nuevas habilidades y trabajar en equipo para salvar al mundo de un viejo conocido que ahora se ha convertido en un temible enemigo.

El famoso grupo de héroes ya fue adaptado a la gran pantalla en 2005 y en una secuela de 2007. Esas cintas contaron con Jessica Alba (Sin City) en el papel de Sue Storm e, incluso, con el mismísimo Capitán América, Chris Evans, antes de interpretar a su otro gran personaje de Marvel.